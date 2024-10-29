酬庸的大法官 天秤傾斜

國會改革法案被大法官宣判部分違憲，立法院司法及法制委員會昨邀立院秘書長周萬來專題報告，周萬來坦言憲法法庭確實過大限縮立法權。

憲法法庭的判決讓藍白立委上會期所做的努力，好像鏡花水月淪為一場空。然而，從府院、跨院四路齊下聲請釋憲，先是大法官宣布所有條文暫緩實行，再來就是大法官釋憲判決將關鍵條文宣布違憲，只剩官員不得反質詢合憲，但也不得有處罰。大法官以「有逾越職權分際疑慮，牴觸憲法權力分立」等為宣判理由，表面上看似立院新法部分違憲，卻完全似是而非。

首先，關於「聽取總統國情報告」，立院新法課予總統義務，要求應即時或限期回應立委的口頭或書面提問。若是依大法官與執政黨主張違憲，總統赴立院報告卻不准立委提問，是否意味總統報告就是走走形式，坐實總統有實權卻不用負擔政治責任？大法官注意到權力分立原則，卻忽略了政治責任在民主自由體制的基本精神。大法官偏頗，誰來監督？權力分立與權力制衡是一體兩面，大法官立場偏綠、無法制衡，同樣違憲。

其次，關於「聽取報告與質詢」，新法規定被質詢人不得拒絕答覆、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆或有其他藐視國會行為，還設下罰鍰、彈劾、追訴刑事責任條款，大法官同樣以權力分立體制為由宣判違憲。問題是當監院與行政法院等機構面對政策重大違規與違法，卻採「黨同異伐」應付，大法官又不准改革立委質詢官員制度，那麼誰來監督官員與官箴？

再者，關於「人事同意權之行使」，大法官指出，新法影響總統就司法院、考試院、監察院等憲法機關及審計長的人事提名權，及總統、行政院長有效行使人事提名權，有妨害憲法實現特別公益之嫌。問題是所有執政黨提名的人選以政黨傾向為唯一考慮，是酬庸而非為國舉才，大法官自己就是這樣體制下的產物，光是顧慮憲法實現，卻讓濫竽充數不斷上演，何來公益？

關於「調查權」，大法官又以調查權是立法院行使憲法職權所必要的輔助性權力，但其所得調查的對象或事項「應受憲法權力分立與制衡原則限制」為由，全然不顧監院即便有調查權，監委卻「無力」執行；行政怠惰和司法調查延宕時效，種種弊端大法官視而不見，卻大談分權與制衡原則，坐任執政黨「亂政毀憲」！

最後，「聽證會之舉行」之罰鍰，又以聽證權涉及人民不表意自由、隱私權、財產權等基本權利為由，判決違憲失效。還有「藐視國會罪」，這是刑法首度以公務員於立院聽證或受質詢時的表意行為，當作犯罪處罰對象，大法官卻要求不得處罰，等於是閹割新法。

大法官只注意總統與四院可以享受分權，立院改革新法就是違憲；立院要以調查與聽證等來追查事實真相與究責時，大法官馬上拿出制衡原則壓制，這樣的釋憲是選擇性地趨附執政黨的意志，全然不顧真相與弊案。一如在死刑的釋憲案，一樣只見黨意，無視大多數民意。大法官的天秤早就傾斜，毫無公平與正義可言！