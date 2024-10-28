馬英九錯了嗎 習近平可相信嗎

針對馬英九前總統在年初德國之聲（Deutsche Welle）採訪中，回應主持人「…是否相信習近平」的提問時表示：「…你必須相信他」（...as far as cross-strait relations, you have to）而遭自由時報社論批評一事，長文以為，值得進一步探討。馬前總統的言論固可供評議，惟將其標籤化為「親中」，則顯失偏頗。

首先，若現任政府能恪守中華民國憲法，表態放棄台灣獨立，馬前總統自無需為兩岸和平奔走。然而，自二○一六年以來，蔡英文總統「只做不說」兩國論，一方面稱九二共識為「歷史事實」，另一方面模糊其內涵。而「務實台獨工作者」的賴清德總統，更屢以「互不隸屬論」挑釁對岸，擾動兩岸關係。這些作為都顯示民進黨在兩岸關係方面，長期採取對抗、顢頇，甚至是暴走的態度。

「必須相信習近平」這樣的表述，實際上反映了雙方對話時所需要的基本態度。若一開始就表明對方不值得相信，就意味著沒有溝通的必要，更談不上有合作的可能；而且為何賴總統可以公開表示願意與習近平共進晚餐，馬前總統就不能表達必須信任習近平？

長文必須指出，在當前中國大陸早已躍升為全球第二大經濟體的事實下，務實看待兩岸關係有其必要。而且值得注意的是，表達相信並不意味著放棄警惕，台灣仍然必須為各種可能發生的情況做好一切準備（包括軍事防衛力量在內）。

習近平自主政以來，遭遇到極大的內外挑戰，兩岸關係的發展尤其是重中之重，歷史的關鍵時刻正掌握在習近平手中。作為當代中國（大陸地區）最高領導人，習總書記面臨著一個重大的歷史抉擇：或者是效法美國開國元勳華盛頓，為中國奠定扎實的憲政根基，使這個古老的文明真正邁入現代法治社會；還是重蹈歷代帝王的專制統治之路。

在這個意義上，馬前總統所說的「必須相信他」具有更為深層的戰略意涵，這不僅是對當前兩岸關係的務實判斷，更是對中國及兩岸未來發展道路的期許。

習近平曾強調「憲法的靈魂在於實踐」，若中國大陸能夠實踐憲政民主，落實人民的基本權利，那麼兩岸的「良制一國」統一願景就不是空談。正因為在當前「一中架構」下，台灣人被視為中國人，台灣人就當然有責任、也有義務，在進入統一議題討論之前，持續要求中國大陸走向真正的憲政之路。

事實上，兩岸關係的未來走向，早已超越了台灣二三○○萬民眾的切身利益範疇，而是關乎整個大中華地區十四億人民能否全面真正邁入憲政時代，充分享有並實踐基本人權的重大課題。在中國大陸全面落實憲政、切實保障人民權利之前，「良制一國」的前提必然是憲政民主的確立，唯有在憲政的基礎上，兩岸才能真正對話、真誠協商，最終達成互利共贏的統一方案。在此基礎上，馬前總統的一句「你必須相信他」，或許就是創造兩岸關係，走向柳暗花明，甚且中國大陸同胞未來能夠充分享受憲法保障之基本人權的契機。