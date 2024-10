馬英九錯了嗎 習近平可相信嗎

針對馬英九前總統在年初德國之聲(Deutsche Welle)採訪中,回應主持人「…是否相信習近平」的提問時表示:「…你必須相信他」(...as far as cross-strait relations, you have to)而遭自由時報社論批評一事,長文以為,值得進一步探討。馬前總統的言論固可供評議,惟將其標籤化為「親中」,則顯失偏頗。

首先,若現任政府能恪守中華民國憲法,表態放棄台灣獨立,馬前總統自無需為兩岸和平奔走。然而,自二○一六年以來,蔡英文總統「只做不說」兩國論,一方面稱九二共識為「歷史事實」,另一方面模糊其內涵。而「務實台獨工作者」的賴清德總統,更屢以「互不隸屬論」挑釁對岸,擾動兩岸關係。這些作為都顯示民進黨在兩岸關係方面,長期採取對抗、顢頇,甚至是暴走的態度。

「必須相信習近平」這樣的表述,實際上反映了雙方對話時所需要的基本態度。若一開始就表明對方不值得相信,就意味著沒有溝通的必要,更談不上有合作的可能;而且為何賴總統可以公開表示願意與習近平共進晚餐,馬前總統就不能表達必須信任習近平?

長文必須指出,在當前中國大陸早已躍升為全球第二大經濟體的事實下,務實看待兩岸關係有其必要。而且值得注意的是,表達相信並不意味著放棄警惕,台灣仍然必須為各種可能發生的情況做好一切準備(包括軍事防衛力量在內)。

習近平自主政以來,遭遇到極大的內外挑戰,兩岸關係的發展尤其是重中之重,歷史的關鍵時刻正掌握在習近平手中。作為當代中國(大陸地區)最高領導人,習總書記面臨著一個重大的歷史抉擇:或者是效法美國開國元勳華盛頓,為中國奠定扎實的憲政根基,使這個古老的文明真正邁入現代法治社會;還是重蹈歷代帝王的專制統治之路。

在這個意義上,馬前總統所說的「必須相信他」具有更為深層的戰略意涵,這不僅是對當前兩岸關係的務實判斷,更是對中國及兩岸未來發展道路的期許。

習近平曾強調「憲法的靈魂在於實踐」,若中國大陸能夠實踐憲政民主,落實人民的基本權利,那麼兩岸的「良制一國」統一願景就不是空談。正因為在當前「一中架構」下,台灣人被視為中國人,台灣人就當然有責任、也有義務,在進入統一議題討論之前,持續要求中國大陸走向真正的憲政之路。

事實上,兩岸關係的未來走向,早已超越了台灣二三○○萬民眾的切身利益範疇,而是關乎整個大中華地區十四億人民能否全面真正邁入憲政時代,充分享有並實踐基本人權的重大課題。在中國大陸全面落實憲政、切實保障人民權利之前,「良制一國」的前提必然是憲政民主的確立,唯有在憲政的基礎上,兩岸才能真正對話、真誠協商,最終達成互利共贏的統一方案。在此基礎上,馬前總統的一句「你必須相信他」,或許就是創造兩岸關係,走向柳暗花明,甚且中國大陸同胞未來能夠充分享受憲法保障之基本人權的契機。