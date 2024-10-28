大屋頂下／兩岸新視角（下） 賴清德習近平皆需智仁勇

昨天本文指出，賴清德的國慶演說顯示：他彷彿站在一道深淵之前，正從「中華民國是外來政權」的台獨主體這一頭，想跳向「中華民國源自辛亥革命」的另一頭。

中共應當見到賴清德正在起跳。本文昨日問中共：是要一口咬定賴的說法皆是「台獨怪談」，因而阻止他往前跳？或拉他一把協助他順勢跳過去？中共在賴清德台獨一路走到黑及可能轉向中華民國之間將作何選擇？

本文的意見是：倘若賴清德真想跳過去，中共宜因勢利導、順水推舟，甚至助他跳過去。

因為，對中共而言，兩岸互動的近程及中程目的，不在懲罰賴清德，而在回復一個對大陸友善且安定的中華民國。沒有友善安定的中華民國，近程及中程的兩岸關係皆失憑藉，兩岸即無遠程的憧憬可言。

綜觀全局，以中華民國來穩固大屋頂中國，這應是中共在此際處理兩岸關係的不二法門。

比照昨天本文，也從「理所當然」及「勢所必至」試作申論。

先簡述勢所必至。台灣問題的國際化正是方興未艾的趨勢，且一般認為此一趨勢至少在十餘年內難以逆轉。

中國的最高利益是和平崛起，但美西方阻滯中國崛起的圍堵態勢卻是難解難分，且十分明顯地以台灣為槓桿。

在上述架構下，最直接的影響是中共武統台灣的約束增加。因為，中國要和平崛起就不能武統台灣，要武統台灣就不能和平崛起。

和平崛起與武統台灣有本質性的矛盾。

看烏克蘭及加薩的血淚示範。俄羅斯及以色列的軍力較強，但中國難道要做俄羅斯或以色列嗎？或台灣難道想做烏克蘭或哈瑪斯嗎？如果走到那一天，中國還能不能和平崛起？

對中共來說，武統是國難也是國恥，是萬不得已的選項，也是最猙獰惡劣的選項。這應當是習近平及中共高層，迄今仍再三聲言「願盡最大誠意最大努力爭取和平統一前景」的主要原因。

當然，中共仍然「必須」保留「不放棄使用武力」的說法。但是，別說武統，像如今這種幾乎天天軍機軍艦繞台、聯合利劍演習可能ＡＢＣＤ的態勢，難道是解決兩岸問題的長程正確方案？

武統受到約束，這是大勢；和平競合是兩岸共同利益，這也是大勢。形格勢禁，中共的兩岸政策必須出現新視角新思維，即是勢所必至。

再簡述理所當然。改革開放成績斐然，在這四十餘年中，中共的自我救贖與中華民族偉大復興呈現麻花交纏式的過程。

如今，已經站上了世界巔峰的中國，將如何面對全世界？面對中國自己？及面對兩岸？

先論面對全世界。中國是超大超強的國家，中國不是朝鮮、古巴、越南，所以中國對人類的整體文明應當承擔更大的責任，這也是世界對中國的期待。

有中國特色的「中國方案」確具優勢，但亦確有缺陷。自由是人性的本質，民主是文明的方向。如果中共繼續以「馬克斯主義基本原理」為旗幟，繼續以低民主、低人權為統治手段，這個超大超強的中國，壓迫人性、背離文明，將對未來世界文明造成多大的威脅與傷害？

試問：這樣的中國，如何在世界上成為可信、可愛、可敬的中國？

再談面對中國。中共對民主並非全無期待與追求。習近平說「民主是全人類的共同價值」，但他也說「絕不照搬西方政治模式」，這兩句話都沒說錯。但只要真正確立民主是應當期待與追求的上位價值，則民主的方法與內容確可因國制宜，如北歐與新加坡的民主皆是別具一格。

中國畢竟應當追求做一個建立在民主契約上的「新型大國」，不能永遠以專制獨裁的「新型大黨」樣態而存在。即使退一步說，中國若以「新型大黨」的樣態存在，這個黨也必須更真誠與更徹底地完成自我救贖，以維持黨的品格與正當性。

比如，中共迄今未能實施黨公職人員財產公告制度，這卻是「自我革命」不能沒有的規矩。中共是越共的老大哥，越南已有財產公告制，但中國卻無。這就連「從嚴治黨」都談不上，淪為自欺欺人的謊言。

中國的醫療福利距「社會主義」的水準還差得很遠，甚至不如俄羅斯。如能整治貪腐，這些錢已大可提升全民醫療福利。

中共不能自我救贖、自我革命，中華民族就不能偉大復興。

再說面對兩岸。中華民國以自由民主的體制生存於世界，這不僅是中國五千年來極其珍貴的民族資產，也已然成為舉世高度肯定的文明成就。今天的中華民國，對中國與對世界都是稀罕可貴的，中共沒有理由在中國及世界消滅中華民國。

尤其，對中國來說，中華民國傳承的孫中山三民主義，可以做為中國的永恆追求。中華民國在台灣具體而微地實現了三民主義，也可說是全中國民主的一塊實驗田。甚至，蔣經國最終將中華民國帶向了民主政治、為兩岸開啟了和平交流，其智其仁其勇，皆足可做為中國政治人物的模範。

中共在中國的治理，確有諸多可以稱道之處。但是，畢竟中華民國已是一人一票，而中華人民共和國卻仍在一人手上拿一張Ａ４白紙的階段。

這就是中華民國應當為中華民族而存在的理由。中共應為中華民族保全中華民國，讓中華民國等待中華人民共和國慢慢向民主更加靠近。對大屋頂中國而言，若說這就是「讓一部分人先民主起來」，亦無不可。

以上，無論對全世界、對中國、對兩岸，中共應以中華民國來穩固大屋頂中國，這應是「勢所必至／理所當然」的新視角與新思維。

其實，習近平所主張的「心靈契合」正是此一新視角新思維的指引。因為，中共若以消滅中華民國為對台政策，即無「心靈契合」的可能。正如前述，兩岸至少在短程及中程關係上，皆必須以友善安定的中華民國來穩定兩岸情勢，然後始有徐圖未來的可能。

綜上所論，中共將如何因應賴清德？

不論從什麼角度看，賴清德已起步想跳越深淵，這已使他陷於進退兩難的危機之中。今後他很可能不斷出現顛倒反覆，但這將使他更加無地自容。因為，賴清德的臨淵一躍，本是「理所當然／勢所必至」，即使是假戲也要想辦法真做。

在這樣的情勢下，本文認為，中共不必等著對賴清德落淵下石，而應當思考如何拉一把助他順勢跳過去。

這需要賴清德的智仁勇，也需要習近平的智仁勇。賴清德與中共，都要有自設下台階及為對方設下台階的智仁勇。

回頭看前文提到的蔣經國，大智、大仁、大勇，是兩岸所有政治人物的模範。（全文完）