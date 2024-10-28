科技．人文聯合講座／永續發展的驅動力：ESD

近年來，推動永續發展教育（ESD）已成為全球教育政策的重點。聯合國教科文組織（UNESCO）於二○二○年發布《二○三○年永續發展教育路線圖》，提出五項優先目標，希望透過體制內外的公私協作建構生態系統。此外，UNESCO更於去年十一月通過《關於和平與人權教育、國際理解、合作、基本自由、全球公民和永續發展建議書》，推動ESD融入所有教育範疇。

ESD不僅是將永續發展目標SDGs納入課程，更強調教學法的變革，ESD是一種全人教育，促進互動式、以學習者為中心的教學方式，推動探索性、行動導向與轉化型學習，使學習者能夠培養批判性思維，並在永續未來的價值觀和態度上有所發展。

UNESCO建議書的教學指導方針涵蓋教育系統各方面（如課程設計、評估、教師發展、教材、學校政策等），並延伸至傳統學習環境之外的學習。所謂「轉化型教育」是一種共同創造的教學方式，尊重學習者的尊嚴與多樣性，消除學習障礙，賦予學習者批判性反思的能力，使其成為變革推動者，在個人、社區到全球層面做出明智決策和行動。

轉化型教育方法應融入課程，涵蓋所有學科及教育層級，透過全面性、多學科、跨學科和超學科方式，探索學科間的關聯及其在多樣情境中的意義。學習目標包括培養分析與批判性思維、預見能力、尊重多樣性、自我認識、全球連結感、賦權和韌性、決策和合作能力，以及適應力、創造力、公民意識、和平解決衝突的能力和媒體與資訊素養。

在ESD學習成效評估方面，應優先採用支持所有學習者的評估方法，以增進協作、促進學習者的全面發展和福祉。政策制定者和教育工作者應確保評估過程無偏見，聚焦學習者利益，並鼓勵學習者參與評估，通過建設性反饋提升學習。評估應具備適應性，適用於身心障礙者、少數群體和弱勢人群，並重視混合學習的法律和道德挑戰，保護學習者和教師的數據隱私及基本權利。此外，各學習環境的評估應具備可靠性、透明性和包容性，涵蓋認知、社會情感、行為和跨學科知識。

在日前UNESCO ESD Net for 2030的研討會中，分享了多國推動ESD的案例，包括新加坡的「環保管理計畫」。該計畫涵蓋六至十八歲學生，以課程、校園、文化和社區四個「C」為核心，所有學校設有永續發展的課外學習活動，如推行堆肥和回收計畫，參與維護公共區域，並將收成捐給弱勢社群。又新加坡將永續發展融入各學科的正式課程，特別在地理和科學課程中強調永續議題和「基於地點的體驗學習」。同時，學校運用雨水花園等校園設施作為「綠色校園」的教學資源，推動實踐式永續學習。

教育部近年來大力推動大學社會責任（USR）計畫，與SDGs接軌，使大學的教學與研究能量，成功轉化為支持台灣地方創生與國家發展的重要支撐，也為台灣高等教育推動ESD奠定良好基礎。在今年台灣永續能源研究基金會舉辦的永續教學實踐與成果競賽，參與教師數量創新高，其中許多教師將USR計畫或教育部的教學實踐研究計畫融入轉化型教育方法。政府與教育單位應進一步鼓勵並支持教師在ESD教學與實踐方面的努力，培養具備永續發展能力的新生代，使其成為台灣未來永續發展的關鍵驅動力。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）