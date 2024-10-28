自公大敗 日政治注定漂流

日本「新」首相石破茂在本月一日上台，不過就在我們還來不及討論石破內閣的人事布局以及政策方向之時，石破首相已經解散了眾議院。

世事真的難料。自民黨議員們在九月廿七日選出石破茂擔任總裁，原本是希望藉由石破茂長期的高人氣，在接下來一年內將接連舉行的眾參議院改選當中，增加自己連任的可能性。結果事與願違，石破茂不僅捲不起旋風，還讓不少現任議員不得不「提前」搬出國會議員會館。昨天的眾院改選，自民黨從選前的二五六席直接跳空，掉到二百席以下，即使和長期政治盟友公明黨加起來也遠遠到達不了過半數的二三三席。

自公大敗之後，日本政治日程將出現什麼變化？

●如果石破茂負起敗戰責任辭去自民黨總裁，自民黨就得重新選出新總裁。只是，這個新總裁未必能成為日本首相。一個月前在自民總裁選舉中飲恨敗給石破茂的高市早苗，本次改選在奈良縣選區高票當選，或有機會突破「玻璃天花板」成為第一位女性自民黨總裁。

●自民黨必須重新學習尋找國會的穩定多數。二○一二年的第二次安倍政權以來，長期共組內閣並在眾參兩院維持議事合作的「自公聯合政權」必須調整。例如，尋求「更多」其他政黨加入執政聯盟的可能性。例如，本次議席明顯成長的國民民主黨，與本次雖然議席減少但在關西地區擁有強大支持基本盤的日本維新會等。

●如果自民黨放棄或找不到多數的話，那麼一九九三年型的政黨輪替有可能再度出現。當時，由排除了自民黨和共產黨的八個黨派共組內閣，進而推出日本新黨的細川護熙擔任首相。這種時候，本次改選依然高票當選的小澤一郎，可能又會有一展合縱連橫長才的機會。

●明年七月的參議院定期改選，將是日本政治的大決戰。現在的自民黨在總數二四八席的參議院中只占一一四席，不及半數。明年改選後的情況只會更壞。日本政治的漂流已經注定，政局穩定的可能性不高。

日本眾議院大選的結果，展現了求新求變、不動不行的「陀螺性格」，也展現了「變是為了不變」的保守思維。日本眾議院的選舉制度和台灣幾近相同，一票選人，一票選黨。但日本眾議院同時維持了八個以上的有效政黨，這和改制前的一九九○年代初期，幾無兩樣。

如果不久的將來日本再度完成政黨輪替，除了證明日本民主主義早已深化，並非自民黨長期一黨專政之外，另外，當然也暗示了英美型的「兩大政黨制」未必是世界標準。「兩大政黨制」不一定只有兩黨，只要隨時存在政黨輪替的可能性，社會結構中足以構成兩種得以互相抗衡的思想或行動勢力即可。

歷史轉換點的意義需要時間沉澱，才有辦法凸顯其歷史意義。愈重大的轉換點，需要的時間愈長。經過卅餘年的沉澱，自民黨在一九八九年參院選舉大敗的意義，終於清楚起來。從那一天開始，日本複數政黨聯合執政的模型即已出現，至今無法解消。不管自民黨在眾參兩院是否單獨過半，日本都還是聯合政權。

對於此次眾院改選結果，我們不必太過驚訝。多元勢力在日本社會結構中的共存，早就是不變的事實。就連石破茂當上自民黨總裁，也是。他可是自稱「自民黨中的在野人士」啊。