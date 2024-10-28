川普「救國者」言論 打中底層選民

美國總統大選即將投票，世界各國關注著川普與賀錦麗的競選策略及其對美國民主的可能影響，有人對川普的可怕言行為和他的民調數字之間的脫節感到震驚，選民真的是非理性的嗎？

從川普的競選活動來看，他的語言顯然朝著更黑暗的方向發展。川普愈接近選舉，愈傾向使用暴力和恐嚇的言辭來吸引選民。川普強調美國正面臨前所未有的危機，他用描述敵人威脅來加強他「拯救國家」的形象。例如他描述移民可能威脅美國公民的生命安全，並且警告世界大戰即將來臨。

川普的攻擊性策略不僅表現在他對政治對手的侮辱，還有在他對外來移民、左派抗議者以及「內部敵人」的描繪上。川普反覆強調，如果他沒當選，美國將走向崩潰，並且強烈指責他的對手將會使美國在國際舞台上變得無法立足。

特別是川普將移民描述為暴力犯罪的來源，甚至聲稱他們會入侵美國人的家園，這種言辭不僅在保守派選民中引起共鳴，還鞏固了川普在一些關鍵搖擺州的支持。這些言論雖然缺乏具體證據，但其目的是激發一種恐懼感，讓選民認為只有川普能夠捍衛國家的安全。

川普的支持者並不反對他的黑暗言辭，甚至有些人因此而更加支持他。這裡反映出一種深層次的社會情感，許多選民感到被邊緣化，他們對於精英階層和國家現狀的不滿，使得川普的「反抗」形象對他們極具吸引力。川普的支持者看重的不是政策細節，而是他所代表的「對抗主流」的態度。他們對於川普的攻擊性言辭並不感到反感，反而認為這是向精英和左派宣戰的信號，並視為一種社會報復的象徵。

賀錦麗的挑戰在於，她面對的是一群將川普視為「復仇工具」的選民，這些選民支持川普，是因為他能夠給選民所憎恨的人帶來痛苦。這意味著，即使賀錦麗提出再多政策或正面論述，對於某些選民來說，這些都無法與川普的「社會報復」形象相抗衡。

這場選舉不僅是政策之爭，更是民主價值觀的爭奪。賀錦麗認為川普的再次當選可能帶來獨裁的危險，她多次強調川普對於民主機制的威脅。而川普則指責民主黨企圖摧毀美國的核心價值，並將他自己定位為「唯一的救國者」。

這樣的兩極化使選民陷入恐懼和焦慮中，無論是川普的支持者或反對者，這場選舉都被塑造成一場生死攸關的對決。這樣的情緒將對美國民主體制產生深遠影響，因為當選民基於恐懼而非理性選擇時，民主機制的公信力將受到挑戰。