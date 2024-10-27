星期透視／川普能否捲土重來？

美國大選將在十一月五日舉行，川普和賀錦麗的支持度逐漸拉近，且有超越之勢。根據《經濟學人》近日分析，川普勝選的機率從四十八％升至五十四％，而賀錦麗則從五十一％掉至四十五％。不管川普最後是否真能捲土重來，《經濟學人》認為，川普已經為大選及其後的美國政策設定了條件，也就是由他決定美國兩黨的政策議程，這也就是美國政治的「川普化」。

為什麼作風極具爭議性的川普會有這樣大的能耐呢？他是神魅領袖（charismatic leadership）嗎？他真的有能力旋乾轉坤、挽救美國傾頹之勢？究實言之，此中關鍵有三：

其一，川普提出的核心議題是，如何能夠使美國再次偉大？八年前，他當選之後，美國衰敗問題並沒有解決，但卻點明了困境的根源，其中包括中國崛起、霸權式微、產業外移、貧富懸殊、外來移民、族群衝突；以及，戰爭機器與軍工企業扮演了政策主導的角色，導致美國國防支出過大，排擠民生支出，聯邦政府債台高築！

四年前，拜登取而代之，他曾經想藉改善基礎建設，提升競爭力以挽救美國頹勢，但情勢卻每況愈下。在他主政之下，不但治絲益棼，捲入俄烏衝突與中東戰爭，為戰爭付出巨大的代價；而且還承擔空前高位的債務壓力，光是美債年息就超過一萬億美元。再加上拜登老邁，被迫退選，而臨時接班的賀錦麗無論是政治經驗與領導能力俱顯不足，一般選民只有在「兩害取其輕」的弔詭中，勉強作出抉擇。這是美式民主與兩黨制的困境，也是選民的無奈與悲涼。

其二，美國特殊的「選舉人」（electors）制度對小州、農業區比較有利，共和黨在這些地區掌握了較大優勢。因之，儘管「選民票」（voters）較少，結果仍有可能勝出。以兩千年大選為例，民主黨候選人高爾得到「選民票」五○九九萬九八九七票，比共和黨布希的五○四五萬六○○二票，足足多了五十四萬三八九五票，但「選舉人票」卻以二六六比二七一，五票之差落敗。同樣情況在二○一六年再度出現，民主黨的希拉蕊．柯林頓比共和黨川普多得到「選民票」二八六萬多張，但「選舉人票」卻是以三○四比二二七，七十七票之差吞敗。

由此可見，此一選制對共和黨有利，對民主黨明顯不公。但是，由於修憲條件十分嚴苛，需要得到國會兩院議員三分之二以上多數通過，另外還需要再獲得四分之三以上州的批准（至少有卅八州），方得生效。由於共和黨不可能支持修改選制，民主黨只有靠仔細的精算，積極的動員，尤其是鼓勵投票率較低的少數族裔選民參選，才有可能在選民和選舉人兩方面都獲得勝利。

其三，拜登總統處理兩次大颶風，遲緩慢吞，由於聯邦政府預算他用，救災能力不足，引發不小民怨，也直接影響到賀錦麗的選情。原先期待的「在任者優勢」急轉直下，反而變成選舉的負債，這是民主黨的輕敵與顢頇！

由此看來，雖然川普上一任做得並不好，被選民淘汰了。但這一回，比起更不得民心的賀錦麗，卻未必不能扳回一城。

（作者為中流基金會董事長）