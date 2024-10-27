大屋頂下／兩岸新視角（上） 賴清德如何跨過這道深淵

賴清德的國慶演說引起見仁見智的看法。有人說，這還是騙術，也有人說他確實在轉彎；若從表裡虛實的權謀觀點來看，這些仁智之見皆不無道理。

但倘僅從講稿的字面意義看，可以見到賴清德彷彿站在一道深淵之前，正從「中華民國是外來政權」的台獨主體這一頭，想跳向「中華民國是源自辛亥革命」的另一頭。

「中華民國是外來政權vs.中華民國源自辛亥革命」，這是台獨與中華民國論述的基本歧異。決定了國家認同，也決定了兩岸關係。

西諺：你無法用兩小步跨過深淵。賴清德如今站在深淵前，要如何從這一頭跳向另一頭？

本文要談論的是：賴清德已起跳，他有可能半空墊一腳再跳過去嗎？他有可能半空旋身往回跳嗎？他有可能半空墜落深淵嗎？

中共應當也見到賴正起跳，可以思考的是：一口咬定皆是「台獨怪談」，阻擋不讓他往前跳？或拉一把助他跳過去？中共在賴清德是鐵桿台獨及可能轉向中華民國之間要作何選擇？

其實，賴清德從「中華民國是外來政權」轉移至「中華民國源自辛亥革命」，可謂是理所當然、勢所必至。

先簡述理所當然。賴清德國慶演說論及「充滿理想與抱負」的辛亥革命，「民有、民治、民享的民主共和國」。這應是賴清德第一次公開稱譽中華民國的立國精神與憲法綱領，在台獨人物的口中前所未聞。

賴清德並提及古寧頭、八二三「守住了台澎金馬，守住了中華民國」。這也應是賴清德第一次公開讚譽中華民國對台灣的貢獻，台獨甚至將八二三稱為國共兩黨之戰。

賴清德將台南的「中山綠園」移去了孫中山銅像，改成「湯德章紀念公園」；他幾乎每年拜祭八田與一，卻不曾追念蔣經國。若與他現在稱譽辛亥革命及肯定八二三的今日之我相對照，難道是昨死今生？

畢竟，今日台灣能進入民主政治及兩岸出現和平競合的機遇，也是中華民國與蔣經國所奠立。而不是賴清德事後高擎「台灣獨立萬歲」的牌子所造成，台獨其實是搭了蔣經國的民主便車。

賴清德的「八田與一史觀」是站不住腳的，至少是不完整因而不真實的史觀。只要賴清德誠實面對得失互見的中華民國與功過並陳的蔣介石、蔣經國，他就理所當然地應從八田與一回到孫中山。

再簡述勢所必至。兩岸問題若是理念問題，也許對台灣有利；兩岸問題若是實力問題，則對台灣必不利。中國大陸五千年的大一統傳統、十四億人口、九六○萬平方公里土地、世界第二大經濟體，且是有史以來最成功的專制政體，這些皆是實力的標尺；且兩岸在軍事等硬實力的消長差距更是愈拉愈大，已是無庸贅論。螳臂擋車是自不量力，草螟弄雞公則是愚不可及。

至於美國的支持。撥開故弄玄虛漫天噴灑的口水戰，據信美國亞太助卿康達的觀點影響了賴清德的國慶演說。康達說，一中政策、反對任何一方改變現狀、不支持台獨、美國的根本利益在維持台海和平穩定。他的潛台詞應當就是告訴賴清德：維持中華民國的現狀，別搞台獨，別做麻煩製造者。語畢，賴清德立刻巨幅「向中華民國靠攏」，靠得比陳水扁、蔡英文還攏。

上述中國大陸的實力與美國的底線，皆是賴清德國慶演說勢所必至的理由。

長期來看，台灣的情勢由「台獨想要吞噬中華民國」，終究必趨「中華民國消化台獨」，這是理所當然，勢所必至。只是現在居然由被認為「最獨」的賴清德口中道出，顯得格外突兀與戲劇化。

賴清德若要從「中華民國是外來政權」的這一頭，跳到「中華民國源自辛亥革命」的另一頭，就應全盤放棄用台獨面對世界、兩岸與台灣，而改以中華民國面對國際、兩岸與台灣。

如韓國瑜所說，賴清德必須將已被台獨糟蹋成「又黑又瘦又營養不良的糟老頭」中華民國，從台獨的「黑屋子裡」釋放出來；讓他重見天日，回復中華民國辛亥革命的「理想抱負」，並延續蔣經國所指引的「建立民主／兩岸和平」的中華民國高遠征程。

賴清德說，希望中國正視中華民國存在的事實。其實，當前一切問題的癥結完全是在：賴清德與民進黨必須正視中華民國存在的事實。

賴清德的兩岸論述，定位在「守護主權與民主」。如今只要說清楚：是「用台獨來守護主權與民主」，或「用中華民國來守護主權與民主」。只要說清楚這一點，其他也就都可順理成章地清楚了。

過河卒子。賴清德今天走到這一步，必須一躍跳過深淵，若想要墊一腳再跳，或回頭，皆可能墜入萬丈深淵，對他自己及對國家皆是可能粉身碎骨的重大危機。

現在，賴清德應當頭痛的是，他如何以這個已被他自己及台獨糟蹋得不成人形的中華民國「糟老頭」，來應對中國大陸。這是一個尷尬又棘手的工程。

回到中華民國，就必須回到中華民國憲法（不再是「災難」）。就必須回到中華民族（不再說炎黃子孫是古代傳說，不再中國東亞化、台灣南島化）。就必須承擔起辛亥革命的立國精神（而不是只有一九四九年後的中華民國）。就必須更坦誠與更勇敢地以三民主義民有、民治、民享的政治實踐與中共的治理相對照，並以此增益中華民族的內涵（而不是棄絕了中華民國三民主義對中華民族偉大復興的正大號召）。

總之，賴清德必須從台獨的「中華民國災難論／中華民國醜惡論」，回復至中華民國在兩岸對比下的成就感、光榮感、參與感及責任感；才有可能與對岸十四億人對話，也才有可能在「中國問題」上取得話語權。中華民國對「中國問題」當然有發言權，台獨對「中國問題」沒有發言權。

現今的台獨，「外擊型台獨」已無出路，只有「內殺型台獨」仍在自戕自殺。陳水扁說「做不到，就是做不到」，邱義仁說「除非瘋子才搞台獨」。這些，在賴清德今日「理所當然／勢所必至」的轉彎皆得到印證。

在台灣，台獨是異議者的玩物，中華民國則是執政者的責任。賴清德應當宣示：三民主義是正大的，中華民國就是三民主義的實踐。賴清德應當相信：中華民國，愈「中華」，「民國」愈有力量。

寄望賴清德，跳過深淵，定錨中華民國，共構兩岸和平競合。

讀者一定已有感覺，既然賴清德已回到中華民國，則國民黨的中華民國，更應理直氣壯地從自囚的「黑屋子裡」昂首闊步走出來了。（明日續）