大法官失職 民主大災難

憲法法庭一一三年憲判字第九號判決宣布後，民進黨前立委林濁水發文批評大法官許宗力不斷自我背棄，讓立法院離正常西方民主國家的體制愈來愈遠，國會體制成為獨一無二的民主怪胎！

林濁水舉述許宗力在釋字五八五號的部分不同意書中，對立法院有歐美的完整國會調查權「礙難同意」；在二○一八年發表「大法官的司法積極主義如何形塑台灣的自由民主憲政秩序」，則對五八五號解釋讚不絕口，認為該號解釋肯認立院有完整國會調查權是推動憲法進步。現擔任憲法法庭審判長大法官，雖「不敢像民進黨一樣硬擋國會調查權，但用抽掉藐視國會罪的所有條文，讓調查權空洞化。很會玩，但是很不光明正大」！那不就是公然指斥他們很不光明正大的失職嗎？

事實上，憲法法庭此判決，是一個違背憲法解釋方法、不符合憲政價值與義理，及未能與時俱進的失職判決！

憲法的解釋方法除了文義、歷史及起源、論理、比較等解釋法，更要採行目的功能及結果取向解釋！但在本次判決，大法官恣意咬死「四不像五權憲法」文義的狹隘解釋，完全背離主權在民、多數統治、公益優先、責任政治等憲政根本原則，無端擴大總統、行政院、監察院等機關的權力分立主張，極度限縮立院的權力監督與制衡功能，以致憲政民主、責任政治之目的，淪為虛空！

最明顯的是，在本次判決中，許宗力和其他大法官在憲法增修條文第四條第三項規定中，恣意添加「被動」兩字，變造該項規定為「立法院得被動聽取總統國情報告之權」，進而誇張宣示：「總統並無至立法院為國情報告之憲法義務，立法院亦無聽取總統國情報告之憲法義務」。

在釋字第六二七號解釋理由書中，已故大法官吳庚認為「總統於憲法及憲法增修條文所賦予之行政權範圍內，為最高行政首長」，表示「總統僅透過其國安局與國安會，就可以完全架空行政院及其所屬之國防部與外交部；立法院又如何能針對此類問題追究責任？」依此，總統已經是最高行政首長，總攬一切行政權力，不向代表人民的立院報告、接受質詢，那在四年漫漫的任期中要如何對人民負責？許宗力和其他大法官對總統有權無責現象執意規避，噤若寒蟬！

同樣的，依憲法增修條文第三條第二項第二款，政院提覆議失敗，應即接受立院決議之法律案！對此，許宗力和其他大法官居然容許行政院提覆議失敗後又提憲法訴訟，公然違反憲法增修條文規定；而監察院已經不是民選的國會之一，許宗力和其他大法官也縱容其獨攬調查權，排斥唯一國會立院的調查權，非常離譜！

當人民容許大法官恣意違反憲政最根本的責任政治原理，讓享有憲政最大權力的總統，有權無責，那中華民國如同威瑪共和國淪亡般的民主大災難，將旋踵而至！