「憲法訴訟法」 違背民意更違憲

憲法法庭一一三年憲判字第九號判決指出，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

其實，從憲法訴訟法第一條的立法來源及定義，就已註定此法違憲之路！試問司法院大法官組成憲法法庭，是依憲法第幾條？憲法規定的審理案件範圍怎麼包含了「裁判憲法審查案件」？原本「會議形式」轉變為釋憲程序的「審判形式」、「訴訟形式」，這是憲法規定的嗎？

會議形式是司法機關以專業立場審查，釋憲內容提供給民意機關做為法案再次修正的拘束意見；但轉變為審判法庭便是司法機關強制性決定，可能造法超越民意機關，甚至罔顧多數民意，這將觸及違憲的運作方式。

所以須回到憲法及增修條文，去檢討「憲法訴訟法」有沒有違反憲法。憲法第七十七條規定「司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒。」又第七十八條「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權。」但第七十九條第二項卻明白規定「司法院設大法官若干人，掌理本憲法第七十八條規定事項，由總統提名，經監察院同意任命之。」顯然大法官只有第七十八條的「解釋憲法、統一解釋法令」之權，不能容許違憲擴張到第七十七條的「審判權」！

接著檢視憲法增修條文第五條第四項規定「司法院大法官，除依憲法第七十八條之規定外，並組成憲法法庭審理總統、副總統之彈劾及政黨違憲之解散事項」。顯然，修憲後增加的憲法法庭只有「審理總統、副總統之彈劾」及「審理政黨違憲之解散事項」兩項合憲權，其他都不屬憲法法庭職權，所以運用「訴訟」去判決國會改革法案本屬違憲。

有立委提出憲法訴訟法修正草案，將大法官總額人數定為固定的十五人；且規定大法官要作出憲法判決，不能只有出席二分之一的過半數決，必須有三分之二以上參與評議且有三分之二以上同意。民國一一一年憲法訴訟法實施，才將門檻下降，當年的立法理由竟是「以提高審理效率，發揮釋憲功能」；那麼憲法訴訟法施行前過去累積了八一三號解釋難道沒有功能？沒有效率？

大法官解釋憲法通過門檻原即三分之二，比較古今中外制度均屬合宜。縱然是柔性憲法國家英國，修憲只要國會通過，仍要議員總額三分之二同意。韓國憲法法院宣告法律違憲也是三分之二大法官同意。美國堅持最高法院法官要宣告各州法律違憲，必須採取超級多數決，各州主張都落在四分之三或三分之二的門檻。

大法官是解決憲政紛爭，除了人選應該多元，意見也不要太過單一。大法官對國會改革法案的判決，不僅對抗國會多數，更讓大法官成為造法者，取代了國會、違背了民意，更違反了憲法規範。