賴總統快補「司法人權」漏洞！

北檢昨天確定對柯文哲及彭振聲向北院聲請延押。賴總統高唱「人權立國」，如果川普在台灣選舉，他會因先前涉及的四起刑事案件，遭執政對手運用司法關入牢房嗎？偵查階段又無視「偵查不公開」和「無罪推定」，天天被名嘴未審先判嗎？

「偵查不公開」在台灣司法人權保護上頗受爭議。以「京華城容積移轉案」為例，柯文哲、沈慶京被羈押後，各種偵查訊息一再被特定媒體公開。北檢卻強制要求律師只能限閱某些資料，並不得洩密或對外表達意見。

反觀川普，以推翻大選案為例，川普的律師勞洛在聽證會指出，檢察官在選前幾周提出新資訊相當不公平，如果法官允許檢察官公開新證據，律師團也將要求公開可以證明川普無罪的資訊。台灣律師至今對偵查公開沒有反制權。

搜索、羈押和扣押等刑事強制處分遭檢調濫用，也是我國司法人權的重大缺失。川普競選陣營發言人史蒂文說，美國政府和民主黨將司法部「武器化」，整起案件是黨派化的獵巫；律師團主張，明年春天或秋天再進行審前程序，以免影響選民投票行為。川普如果在台灣選舉，恐怕難逃遭政治辦案厄運！

再者，承審法官心態上偏向檢方也是台灣司法人權上久存的缺失。根據《刑事訴訟法》的權衡原則，法官公開諭知執法公務員取證合法否？繼而由檢察官、律師依證據進行激辯，法官則裁定取證是否違背正當程序？再由檢方訴說取證之急迫等事由，承審法官聆聽後下書面裁定，定奪系爭證據能力之有無。至今，我國出現的情境是檢方普遍悶不吭聲，承審法官則經常替其補救證據力，顯對律師失之公允。搶救證據能力，事關司法公正、公平的作戰，不容法官和檢察官合力圍毆律師，徒增我國人權立國的笑柄。

對上述我國在司法人權上的嚴重缺失，賴總統應該趕緊順應《聯合國九大核心人權公約》，加速完成最為相關的《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》的立法，以保障人民在被搜索、覆押和扣押，以及偵查、問訊、提審中的各項人權，彰顯我國人權立國精神與接軌國際司法人權的積極作為。賴總統加油！