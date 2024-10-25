友善婦女、長者 廁所待改進

很卑微地說，這是我們自詡為民主自由先進的社會，要去面對的。是呼籲也是請求。

兩個提供大家參考的數據，一組看性別，另一組看年齡。

先看性別。不管世界任何國家，性別再怎麼失衡，也不可能會是一百比六十。不管誰執政，都不會有劇烈變化。然而，為何廁所的比例不均，更罔顧非男性上洗手間會花上更多的時間。特別是，有太多的公共場所或女性員工較多的公家機關，似乎有意無意忽略此一事實，形成另一類霸凌。所以，有很多人會問：難道女生上廁所不重要嗎？

再看年齡。需要去找數據證明台灣已經老了嗎？住在台灣地區的人正在老化中，事實所在，無庸證明。老化的問題之一，就是上洗手間不方便了，必須花更多時間，同時還必須坐著，因為不太能蹲了。

座式廁所是友善的，需要證明嗎？我們正在往更文明、更進步的過程中，但有考慮到這些嗎？

請正視這些事實，請用努力去克服！