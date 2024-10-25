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加重罰鍰+實名制 杜絕黃牛票亂源

聯合報／ 顏廷棟／銘傳大學財金法律系教授（台北市）
警方破獲經營黃牛售票平台，逮捕43歲劉姓男子（外套蓋頭者）與33歲張姓女子夫妻檔黃牛到案。記者林伯東／攝影
警方破獲經營黃牛售票平台，逮捕43歲劉姓男子（外套蓋頭者）與33歲張姓女子夫妻檔黃牛到案。記者林伯東／攝影

近日周杰倫演唱會門票公開銷售，近十五萬張門票吸引超過八十萬人搶買熱潮，短短五分鐘全部門票就秒殺，同時傳出一張黃牛票最高喊到卅萬元的天價。

依據「文化創意產業發展法」第十之一條「黃牛條款」規定，對於以超過票面金額或定價販售藝文表演票券者，得按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰；此外，文化部設有「檢舉黃牛專區」網站，並提供檢舉獎金等措施。不過，從上揭黃牛票的天價行情來看，黃牛票可能存在銷售利潤超過罰鍰金額的誘因，加上熱情歌迷強烈購買慾創造出市場需求，是以未能杜絕市面上黃牛猖獗的現象，難怪文化部長只能無奈表示：「我討厭周杰倫」。

司法實務上有關銷售黃牛票是否構成詐欺罪的疑義，大法官會議第一四三號解釋，認為黃牛兜售娛樂、交通或競賽等票券，若向購票民眾誆稱票已售完，買家因此陷於錯誤，而以高於原本票價購買黃牛票，該售票黃牛有可能成立刑法詐欺取財罪，最重處五年有期徒刑及併科五十萬元罰金。

然而，在黃牛未實施詐術的情況下，現行法僅得處以罰鍰的行政罰則，違法嚇阻效果似有不足。　　

日本在二○一九年六月開始實施「禁止不當轉售特定演藝入場券相關法律」，防止黃牛高額轉售票券牟利，藉以振興文化及運動產業，達到滿足國民豐富心靈的消費生活環境目的。其中，第九條規定，對於以不當轉售目的訂購或取得票券，或不當轉售票券者，最重處一年有期徒刑及併科一百萬日圓罰金。對照我國法律，日本法律對販售黃牛票處以刑事罰則，顯然較為嚴厲。

此外，同法第二條規定，發行特定票券應採實名制，票券應記載表演之時間、地點及具入場資格者之指定座位；發行人應採取確認入場者或購票者之姓名、電話及電子郵件信箱等聯絡方式措施。依此實名制規定，購票者原則不得轉讓票券，但若有急症病情等緊急特殊事由，且獲得發行單位同意，例外得以在發行票券官網以原價轉售。

他山之石可以攻錯，強化我國法律遏止黃牛票實效，對於處黃牛罰鍰額度，宜應以實際轉售票券價格之倍數為計算標準，如此方能充分剝奪其不法利得，達到懲罰性罰鍰的制裁目的。關鍵的是，同時實施票券實名制，才是解決黃牛票亂源問題的治本之道。

實名制 日本 黃牛

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