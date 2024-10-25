從光復節改國假開始「跨越」

兩周前，賴總統在國慶演說中拋出了「六個跨越」的思想主軸，其中第一條就是要「跨時代歷史精神」。在演說中，賴清德透過梳理中華民國的建國，及台灣「不分族群你我」共同守護中華民國的歷史歷程，這才引出結論－台灣人民應當不分對國家國號的認識分歧究竟是「中華民國」、「台灣」還是「中華民國台灣」，共同捍衛國家主權。

遺憾的是，在演說中，賴清德雖然一再強調「中華民國在台灣落地生根」，卻始終沒有解釋清楚「為何台灣成為了中華民國扎根的土壤」，也就是「中華民國光復台灣」這一關乎到國家主權的關鍵問題。如果不面對這個問題，賴清德無論嘴巴上提再多遍「中華民國」，都無法掩蓋掉他與民進黨渾身上下，不斷散發出的那種「利用中華民國借殼上市」、「利用省籍矛盾搞政治投機」的臭味，從而只會讓台灣內部各族群對於國家主權意識的分裂，更加難以彌合。

當然，筆者相信大多數民眾並不期待賴清德是真心實意地宣誓這「六個跨越」，也不會期待他會認真推動「時代歷史精神」的跨越。但正如同那句經典的電影金句：「他如果不體面，你就幫他體面」；如果賴清德不願意真誠地推動「時代歷史精神」的跨越，那麼在野黨，尤其是國民黨，便有義務替賴清德填補這分缺憾，響應賴總統的國慶號召！

恰巧，近期立法院正在推進「國定假日法」的修法，各黨團亦正在研擬各自的修法草案。對此，筆者認為，國民黨務必提案將「台灣光復節」納入法定節假日；畢竟，是賴清德總統首先主動釋放「六個跨越」的「善意」，也是他首先提出「中華民國落地生根」的口號，以呼籲國人要「不分族群」、「不分黨派」共同秉持中華民國的時代精神、守護國家主權，那麼作為中華民國抗日先烈保家衛國、克復台灣主權的重要日子，我們哪有不重視的道理呢？