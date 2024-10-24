從南韓諾貝爾獎紛擾回看台灣

南韓從詩人轉行小說家的韓江女士獲得諾貝爾文學獎。一時間不僅在地下鐵看到人人手上一本韓江小說，各書局銷售排行第一，甚至出現黑市書價沖天，讓不景氣的出版社日夜趕工，真如南韓人民所說的「歡樂中的悲鳴」。

韓江獲得諾貝爾獎，南韓期待已久。因為兩千年金大中創下南韓總統首次踏上平壤與當時的北韓頭目金正日簽下「六一五宣言」，諾貝爾獎評審委員認為是為促進兩韓和平有貢獻，當時南韓最大書局「教保」進口大門牆上貼著「第二個諾貝爾獎得主會是誰」？鼓勵韓人都能效法跟進。

金大中很光榮地得獎，其後調查發現現代汽車公司為安排此事，事先匯款北韓四億五千萬美元的醜聞，導致當時現代汽車董事長鄭夢憲跳樓自殺。光榮的事卻以悲劇收場。因此，金大中也上不了民調公司所做「偉大的總統名單」。

韓江今年成為南韓第二位諾貝爾獎得主。奇怪的是，總統尹錫悅至今不僅沒有一句慶賀的話，也未對此事表示任何意見。韓江父親本想在家鄉好好慶祝一番，卻被女兒阻止而臨時喊停，韓江只在家與獨子一起吃晚飯靜悄悄度過。

其主因是韓江出身全羅南道，尹錫悅競選總統時努力爭取該地區選票，仍然只有百分之十一得票。另外韓江受到不少批評，其中批評最嚴厲的人是小說家金圭娜。金圭娜認為，韓江得獎小說中對光州事件和濟州島四三事件內容扭曲事實，並指責瑞典學院評審委員不懂南韓史實。她甚至覺得該得獎的人是中國作家閻連科，其作品《為人民服務》因批評毛澤東思想，遭到中共「書禁」。

讓韓人意外的收穫是，三位美英諾貝爾經濟學得主接受南韓媒體專訪時表示，南韓比北韓經濟富庶，是國家制度的優勢。並且，南韓經過韓戰的摧殘，經濟突飛猛進，成為開發中國家的典範，如果沒有李承晚總統建立堅持民主制度的大韓民國，以及獨裁的朴正熙軍人總統走過貧窮，怎會有今天的南韓呢？

目前，尹錫悅四周都是政敵。廿一日，尹錫悅與執政黨代表韓東勳晤談卻不歡而散，由於近來韓東勳頻透過媒體喊話，要求尹錫悅調整總統辦公室人事及停止總統夫人的公開活動等，身為檢察官前輩的尹錫悅實在氣不過，因此，媒體都說兩人不如不見面，見了反而讓兩人距離愈遠。

民主黨代表李在明則發動下月初舉行全國示威，配合下月十五日和廿五日出爐的第一審審判時間，在國會利用多數席次要彈劾尹錫悅，進一步將其從總統位子提前拉下。

賴清德總統與尹錫悅的共同點是朝小野大政局。然而尹錫悅不僅靠外交實力走訪全世界，近日向捷克輸出核電外，日前又宣布援助烏克蘭具有殺傷力的武器。

不過韓人民主選出的總統，為何總是悲劇下台？一直盤旋在韓人腦海裡，其主因是總統選前向人民承諾的事，選後就拋諸九霄雲外。

韓江與金大中獲得諾貝爾獎原是光榮的事，然而在南韓卻雙雙變成了紛擾對立事件。還好此次有美英諾獎得主出面對李承晚和朴正熙二位總統正面評價，韓人總算才鬆了一口氣。從南韓回看台灣，此刻，國人對蔣中正、蔣經國二位中華民國總統，是否也應重新評價呢？