看見生命故事 鼓勵設老齡創新寫作獎

頃閱新聞得知，有位大學新鮮人囊括今年「台積電青年學生文學獎」的「短篇小說」與「散文」兩個首獎，另也同時獲得「新詩組」優勝。新聞報導稱其「怪物新人」、「是歷年最大贏家」，誠然後生可畏，令人欽羨。

主辦單位的負責人在頒獎典禮致詞時稱，為了完成詩壇前輩瘂弦傳遞火種的心願，今年另增「旭日書獎」，旨在鼓勵台灣文學新秀創作與出版，增加其「被看到的機會」。得獎者兩名，各獲贈新台幣二十萬元及獎座。

瘂弦是台灣著名詩人，常被人尊稱「台灣現代詩啟發者」，稍早以九十二歲享耆壽在加拿大辭世。根據坊間眾多名家的追憶，瘂弦在四十歲猶是壯年時期就停筆不再創作，即便仍有作品但無意示人，以致晚年常以一生詩作寫得太少而耿耿於懷，自嘆「是一個沒有完成的人」。

兩相對照，當「台積電文學獎」以高額獎金鼓舞年輕人持續創作時，卻有一些頗具才華且有一肚子故事可寫的中老年人停筆，殊為可惜。有鑑於台灣老齡族群人數日增，為了激發老人們加入文學創作的行列，並增加其「被看到的機會」，未來有否可能增設「老齡創新寫作獎」，以「獎」誘人，或能促使長者在人生後半也能努力不懈地創作、分享其生命故事，以饗廣大讀者。

何況許多老人閱歷豐富，可以述說的生命故事遠較年輕人為多。在「老人學」的學術領域早有「敘事老人學」」的知識分支，其意就在強調老人所述故事最能增進人生的「詩性美」。尤以透過老人創作的故事，不但可以讓讀者瞭解其所述時代背景與個人興趣所在，更可藉此反思自己的日常生活型態，從而體驗並豐富人生。

因而若能讓高齡長者樂於持續創作其生命故事並與他人分享，即便所寫可能看似「老生常談」，但其反映的人生意境，當也更具「凡走過必值得回味」的積極寓意，乃因「活得愈久，其生命故事當愈為豐富」。

至於「老齡創新寫作獎」如何訂定年齡下限，初期或可以目前多數人（包括官方）所訂的六十五歲為準，久之隨著國人平均壽命延長而略為增加。君不見如今台灣各大醫院的「高齡友善就醫服務」都已提升至八十五歲，若能鼓勵這些（超）高齡長者持續創新寫作，當也有助於減緩認知退化甚至失智症的侵擾。

當然「老齡創新寫作獎」這個名稱只是初擬，有識者未來或可仿照「旭日書獎」找到更好的名稱。我自己年逾古稀未臻耄耋，並不介意取其名為「夕陽餘暉獎」，乃以其仍有積極和美好的意境與韻味。

總之，當大家多將鼓勵年輕人創作視為理所當然之時刻，年長者也應同樣受到關注，乃因「智慧」深藏於每個人的語言與思想，而非任何特殊年齡族群單獨持有。誠盼大家重視老人創新述說生命故事的重要性，因其多深藏智慧與經驗傳承的人生價值而應珍愛。