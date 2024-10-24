開戰有存糧 強過二戰吃番薯籤？

賴政府上任未幾，時時強調新兩國論，成為大陸兩度圍台軍演口實，雖然股市照漲、房價續飆，但有識之士已感受到暴風雨前夕的寧靜。

賴政府說要建構防衛韌性，日昨農業部表示「戰爭存糧逾七個月」，問題是過去就連口罩雞蛋都要搶，遑論糧食。至於擴大埤塘養殖，全台曾處處埤塘湧泉，隨著人口增加，絕大部分早已變更使用。

面對兩岸危機，國防部長顧立雄直言，大陸演習規模愈來愈大，愈不容易掌握「由訓轉演、由演轉戰」的可能性。與其戰時或被封鎖時採「糧食配給」，不如鼓勵人民平時備妥安全存糧，避免搶糧暴亂。

「寓糧於民」的想法，來自於幾十年前閱讀一篇報導，記憶中早年南韓政府鼓勵人民備足安全存糧，以免戰時成為政府負擔，甚至造成動盪。

筆者父母生長於日治時期，任糖廠工人，童年時常聽父母說，米多被日本殖民者搜刮軍用，如能僥倖買到，必須藏好，防止日警搜查，多數時候只能吃番薯籤。

二戰末期美軍轟炸糖廠，父母躲在長滿長草的深溝；那時人口才幾百萬，埤塘水溝有魚蝦，處處湧泉、溪流清澈，飲水不餘匱乏，但缺糧，求生艱難。如今，一旦戰爭，二千三百萬人何處去？不論勝敗，戰後必淪為廢墟，值得主政者慎思！

政府存在的目的，在於維護人民的生命及財產，避免戰爭是政府的責任。然賴總統就職雖依中華民國憲法宣誓「必遵守憲法」，卻視憲法為災難，更不依憲法處理兩岸問題。

如果持續「任性地不尊重中華民國憲法」，任性絕無法轉化成韌性。如果政要權貴早將兒女安置國外，卻計畫培訓四十萬民力，又如何團結國人？

至於賴總統說要「洗滌人心」，正如名製作人王偉忠日前於媒體撰文之結語，「想洗滌人心可真不容易，畢竟，連大腸頭都很難洗欸！」