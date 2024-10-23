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科技．人文聯合講座／聽其言而觀其行

聯合報／ 趙坤茂

最近聚餐時，友人手機的鈴聲響起，只見他一邊說是詐騙集團打來的電話，一邊又拿起手機侃侃而談。筆者數度以手勢勸阻，但友人仍與對方糾纏多時後才悻悻然掛斷。

友人說他極痛惡詐騙集團，每次接到騙徒來電總要好好消耗他們的戰力，讓他們徒費唇舌，無功而返。友人俠氣干雲，令人敬佩，但如此大剌剌地把自己的聲音「餵養」歹徒，卻很可能讓自己落入險境而不自知。

語音克隆（voice cloning）是一種複製模擬個人聲音的技術，只要擷取短短幾秒鐘的聲音，人工智慧擬聲技術就能掌握其聲紋特質，從而生成維妙維肖的音聲。因此，不明來電千萬不要接，若不小心接了也不要多費唇舌，趕快掛斷以策安全。一旦歹徒掌握了個人聲紋特質，就可以透過即時擬聲系統與人對話，聽起來就像是用模擬的聲音說話。

擬聲系統的用途，除了增強娛樂與教育功能外，也有助於人們實現未竟心願。例如今年初夏，黃仁勳演講時就用擬聲技術，以咬字清晰的中文旁白，說明數位孿生地球可更準確預測台灣氣候變化。然而，科技就像一把雙面刃，利之所在，弊亦藏之。如今，這些先進技術，竟被用來迷惑受害者，大家都得當心。

近日一則國外報導指出，愈來愈多的案件顯示，詐騙歹徒利用人工智慧技術模擬受害者的親友聲音，並利用它們來勒索金錢。在識別受害者的家庭成員後，歹徒使用偽造的聲音撥打電話、語音訊息或語音郵件，騙說因意外事故或資金短缺，請求緊急匯款。雖是詐騙老哏，但受害者被熟悉的親友聲音突破心防，一時不察就上當了。

在社群網路上，大家或多或少都留有影音或照片，潛藏被不肖之徒偽造仿冒的風險，更不用說高度曝光的網紅。國外有位網紅，持續在影音平台發布關於軟體開發的優質影片，五年來共吸引了七十多萬位愛好者訂閱。最近，他發布一部短片「他們用人工智慧竊取了我的聲音」（They stole my voice with AI），敘述某家科技公司盜用他的聲音，竟然以他從未說過的話語推銷產品。

該網紅不想花大錢走法律訴訟途徑，只去函要求盜用的公司道歉和補救。他說：「你不該竊取某人的聲音或肖像，然後將其應用到自己的產品或影片上。」令人想起今年五月時，好萊塢巨星「黑寡婦」喬韓森（Scarlett Johansson）痛斥OpenAI擅自模擬她的聲音，然後使用於ChatGPT的語音助理。

除了聲紋外，驗證通關使用的生物辨識特徵還包括人臉、指紋和虹膜等，在在都潛藏或高或低的偽造仿冒風險，真讓人防不勝防。有朝一日，不論是巨星、網紅或普羅大眾，大家都得面對種種以假亂真的惡形惡狀。

如今，當我們在電話聽到至親好友的聲音時，切莫輕易信以為真，最好再測測只有雙方知道的默契密語，以免誤信賊人，後悔莫及。（作者為台灣大學資訊工程系教授）

網紅 詐騙集團 語音

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