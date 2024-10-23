只顧死忠 政黨宗教化省思

美國大選日距今不到半月，自七月中民主黨「換拜」以來，兩黨候選人賀錦麗與川普選情明顯陷於膠著。由於期間美國國內外發生許多應該會影響選情的大事，但民調始終起伏不大，讓專家們大惑不解。

《紐約時報》專欄作家大衛布魯克斯最近就撰文表示，這次選舉有兩件大事讓他非常困惑。

第一，幾個月來雖然在國內外發生如川普遇刺、以色列在中東繼續於加薩進行種族滅絕式戰事，並以違反人道方式引爆數以千計呼叫器開啟入侵黎巴嫩行動，持續狂轟濫炸，擊殺多位伊朗、哈瑪斯、真主黨領導人。俄烏戰局，烏克蘭明顯落居下風。但民調基本上與幾個月前的情況相同，而美國本應是一個多數選民都是獨立選民，會受到事件影響的國家。

第二，為什麼十多年來選民發生了重大轉變，受過大學教育的選民轉向左翼，未受過大學教育的選民轉向右翼？但儘管如此，兩黨幾乎是勢均力敵， 這在歷史上是極反常的現象。

通常美國有一個多數黨對國家有遠大的願景，然後有一個少數黨試圖在這個願景中找出漏洞。 如一九三○年代，民主黨以新政占主導地位，共和黨則抱怨不停。一九八○年代，雷根革命占主導地位，讓民主黨試圖做出調整。但如今，兩黨都未能擴大其支持範圍，以建立這種多數派聯盟。

「美國企業研究所」兩位學者在一項新研究《沒有贏家的政治》中指出，美國兩黨都扮演著少數黨的角色：「每一黨的競選活動，幾乎完全集中在另一黨的過錯上，沒有認真的策略來大幅擴大其選民基礎。」 他們觀察到，雙方都滿足於陷入僵局。兩黨「優先考慮的是死忠選民的願望，而不是那些可以贏得中立選民的優先事項」，雙方都將微小的勝利視為壓倒性勝利，而將微小的失敗視為對自己現有戰略的確認。

在過去的九年裡，川普甚至沒有試圖擴大他的基礎，而只是一次又一次地利用同樣「讓美國再次偉大」的不滿情緒。賀錦麗拒絕在任何重大問題上與拜登決裂，並以一名純正民主黨人身分參選。兩黨都不能容忍意識形態的多元性，兩黨都沒有建立持久多數派聯盟的合理策略。

布魯克斯認為，這一切的原因是政黨不再履行其傳統的職能。在過去，政黨是旨在贏得選舉和獲得權力的政治組織，政黨領袖致力為此擴大聯盟。另一方面，目前政黨幾乎已變成一個宗教組織，其存在之目的是為信徒提供意義、身分認同和信條。如果這是政黨的目的，領袖們當然必須堅持現有傳播的福音，把注意力集中在肯定當前真正信徒的信仰上。政黨被自己教義的高牆深深地禁錮，甚至無法想像在它之外思考會是什麼模樣。

美國政治的困局與台灣相似。民進黨長年以台灣獨立以及非核家園神主牌作為選舉號召，即使歷經蔡政府八年倒行逆施、失德失能，仍能吸引至少三成五的死忠選民，顯示已宗教化。如果在野陣營不能團結，也就能讓賴清德以四成的選票贏得總統大位，導致就任以來，雖是「雙少數」總統，仍一意孤行，在國內外展開一連串鬥爭，讓全民生活在憂懼中。在野陣營應痛定思痛，謀求團結之道，善盡監督執政的責任、贏得民心，才有可能在下次大選中勝過已宗教化的民進黨，撥亂反正。