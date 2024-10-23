美加軍艦過台海 有涸轍枯魚之疑

根據媒體報導，美軍日前宣布，美加軍艦二十日聯袂穿越台灣海峽；日媒分析，因中共對台軍事施壓，美加軍艦穿越台海，目的在於牽制中國大陸。對此，我國防部二十一日也證實，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦希金斯號、加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號，由南向北一同穿越台灣海峽，美軍也對外說明，是為維護國際水域的航行自由，行動符合國際法。

不論是美國對外宣布的維護國際水域的航行自由，或是日本分析的是對中共軍事施壓，應該都是衝著十四日「聯合利劍–二○二四Ｂ」對台封鎖演習。但台灣人民不明白的是，這已經事隔六天，兩艘軍艦穿越海峽，是來阻止中共軍演，還是來此「一遊打卡」？所謂「蹭流量」？

《莊子．外物》有如此一故事：莊子家貧，到監河侯處借米應急。監河侯告訴莊子：「等邑金收到，就借你老兄三百金，可不可以啊？」莊子聽完不悅的說：「我剛才在來的路上聽到呼救的聲音，環顧四周，在車轍積水裡發現一尾鯽魚，我問鯽魚，『在那兒幹嘛？』鯽魚言：『我是東海的波臣，請你弄來斗升的水，救我！』我說：『好的，我正要到南方遊說吳王、越王，就順道引來西江之水救你，可不可以？』鯽魚生氣地回道：『我只要斗升之水就可以活，你有必要引西江之水，浪費救命時間？不如早點去乾魚市場找我！』」。

美加兩艘軍艦，六天後經台灣海峽，如同監河侯借米給莊子，把台灣當做鯽魚，待引西江之水，魚已成乾貨市場枯魚。美國可能無此成語，但中國成語「涸轍枯魚」，賴清德政府團隊應知之甚詳。在歷次的中共軍演，美不是將台當作「涸轍枯魚」？美軍艦沒有一次不是事後通過台灣海峽，現在回憶起全是馬後炮；這次六天前的「聯合利劍–二○二四Ｂ」軍演，你們在哪？下次「聯合利劍–二○二四Ｃ」軍演，你們又會在哪？台灣還要再當一次鯽魚？