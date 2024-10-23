快訊

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

義大利最嚴格代孕禁令：海外代孕入罪最高關2年、罰100萬歐元

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

聽新聞
0:00 / 0:00

美加軍艦過台海 有涸轍枯魚之疑

聯合報／ 董佩芬／退休公務員（台北市）

根據媒體報導，美軍日前宣布，美加軍艦二十日聯袂穿越台灣海峽；日媒分析，因中共對台軍事施壓，美加軍艦穿越台海，目的在於牽制中國大陸。對此，我國防部二十一日也證實，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦希金斯號、加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號，由南向北一同穿越台灣海峽，美軍也對外說明，是為維護國際水域的航行自由，行動符合國際法。

不論是美國對外宣布的維護國際水域的航行自由，或是日本分析的是對中共軍事施壓，應該都是衝著十四日「聯合利劍–二○二四Ｂ」對台封鎖演習。但台灣人民不明白的是，這已經事隔六天，兩艘軍艦穿越海峽，是來阻止中共軍演，還是來此「一遊打卡」？所謂「蹭流量」？

莊子．外物》有如此一故事：莊子家貧，到監河侯處借米應急。監河侯告訴莊子：「等邑金收到，就借你老兄三百金，可不可以啊？」莊子聽完不悅的說：「我剛才在來的路上聽到呼救的聲音，環顧四周，在車轍積水裡發現一尾鯽魚，我問鯽魚，『在那兒幹嘛？』鯽魚言：『我是東海的波臣，請你弄來斗升的水，救我！』我說：『好的，我正要到南方遊說吳王、越王，就順道引來西江之水救你，可不可以？』鯽魚生氣地回道：『我只要斗升之水就可以活，你有必要引西江之水，浪費救命時間？不如早點去乾魚市場找我！』」。

美加兩艘軍艦，六天後經台灣海峽，如同監河侯借米給莊子，把台灣當做鯽魚，待引西江之水，魚已成乾貨市場枯魚。美國可能無此成語，但中國成語「涸轍枯魚」，賴清德政府團隊應知之甚詳。在歷次的中共軍演，美不是將台當作「涸轍枯魚」？美軍艦沒有一次不是事後通過台灣海峽，現在回憶起全是馬後炮；這次六天前的「聯合利劍–二○二四Ｂ」軍演，你們在哪？下次「聯合利劍–二○二四Ｃ」軍演，你們又會在哪？台灣還要再當一次鯽魚？

台灣海峽 莊子 軍艦

延伸閱讀

中共實彈軍演距新竹僅119公里 南寮人熱議：感到緊張

共軍平潭實彈射擊 專家分析例行訓練配合認知作戰

外交部：台海是國際水域 絕非中國宣稱的內海

共軍平潭島實彈射擊 專家：抗議美加軍艦穿越台海

相關新聞

美加軍艦過台海 有涸轍枯魚之疑

根據媒體報導，美軍日前宣布，美加軍艦二十日聯袂穿越台灣海峽；日媒分析，因中共對台軍事施壓，美加軍艦穿越台海，目的在於牽制...

賴政府靜待利劍C演習?

十月初，賴清德在五天之內發表的「祖國論」和「中華人民共和國無權代表台灣」言論，引來對岸迅雷不及掩耳的「聯合利劍–二○二四...

科技．人文聯合講座／聽其言而觀其行

最近聚餐時，友人手機的鈴聲響起，只見他一邊說是詐騙集團打來的電話，一邊又拿起手機侃侃而談。筆者數度以手勢勸阻，但友人仍與...

馬斯克挺川普 錢與權瘋狂結合

馬斯克與川普，兩位性格強烈且極具影響力的人物，在二○二四年美國總統選舉聯手，讓許多人感到驚訝與擔憂。馬斯克日前甚至在川普...

誤導性言辭 掩蓋美國的未來

在美國政治的分裂景觀中，共和黨（右翼）與民主黨（左翼）的意識形態似乎比以往更加對立。雙方經常指責對方的政策危險，右翼攻擊...

只顧死忠 政黨宗教化省思

美國大選日距今不到半月，自七月中民主黨「換拜」以來，兩黨候選人賀錦麗與川普選情明顯陷於膠著。由於期間美國國內外發生許多應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。