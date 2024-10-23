賴政府靜待利劍C演習?

十月初，賴清德在五天之內發表的「祖國論」和「中華人民共和國無權代表台灣」言論，引來對岸迅雷不及掩耳的「聯合利劍–二○二四Ｂ」快閃秀。國安人員事先就打預防針，預告媒體中國演習即將出行。但昨天共軍又於福建平潭進行實彈射擊演習。賴的國安團隊未來如何有效守護台灣，方為台灣民眾殷殷關切核心。

首先，兩年來台灣國防面對中國演習不斷、機艦頻頻越線，軍方第一線作戰人員疲於奔命，尤其飛行員日夜待命、升空攔截伴飛，身心俱疲之下，媒體才會屢傳飛行員欲大批退伍訊息；國防部雖澄清並無此事，惟空穴不來風，兩岸軍情緊張若不造成台灣海空軍戰備能量緊繃，代表國防部失職、全軍鬆懈怠惰。賴政府在跟美國爭取軍售之餘，對於國軍長期建軍之選、用、育、留，絕不可輕忽。

其次，美國將台灣視為對抗中國大陸之第一島鏈不沉航空母艦，台灣到北京最近的距離係經由華盛頓，兩岸問題解決不在中、台雙方而已，美方扮演的影武者角色才是其中關鍵。縱使美國國務卿布林肯十一日才在寮國表示：「雙十演說是一項例行性演說，中國不能藉此作為任何形式的藉口從事挑釁舉動。」但中國隨即在十四日展開演習，代表中方對於即將改朝換代的美方「布」屑一顧。美方雖具兩岸情勢影響力，面對中國國力愈形強大態勢，卻也難以主宰台海局勢的發展。

第三，兩岸問題之解決，不在台灣一方主動即可；兩岸情勢之緊張和緩與否，台灣卻可扮演關鍵角色。由賴就任五個月來之對陸言行，「不退讓、屢主攻」態勢已明，國慶演說雖在美方壓力下不再積極挑釁，但可斷言賴主政並非希冀兩岸局勢降溫，反而幾度挑釁升溫，觀察與考驗國際間（尤其美國）對台灣之支持力道與聲量，也同時耗損中華民國累積多年之國際友誼。

第四，「蔡規賴不隨」，賴國慶演說把蔡喜用之「中華民國台灣」拉回「中華民國」，看來摒棄台獨回歸正統，卻是不折不扣、借殼上市的「華獨變台獨」策略。所謂「務實」的台獨工作者，若解釋成「務實就是看清強弱態勢，迂迴婉轉、方向不變、持續前進」，如此賴一系列的新兩國論、祖國論、中華人民共和國無權代表台灣等說法，就是其內心「務實」作法：無法以台灣之名遂行「台灣獨立」，不妨用「中華民國」表彰互不隸屬，亦是另類台獨。

最後，中國大陸對於台灣，究係要「武統或和統」，幕僚錦囊必有各項推演方針與計畫劇本。若對賴台獨金孫「務實的台獨工作者」不需再「聽其言、觀其行」，為何不在新公布之台獨分子名單中加入賴清德？中方必知從賴就任後，台灣對陸各項行動與發言皆由賴意志主導推動，從蕭美琴以降之院長、立委，和曹興誠、沈伯洋之流，中方對之開刀不如直接針對賴。當然預留可能之空間方是政治「拿捏」之道。

大漠孤煙直，長河落日圓。兩岸雖有海峽相隔，局勢卻如大漠黃沙滾滾，風雲變幻莫測。歷史長河不停奔流，兩岸主其事者可讓軍事演習持續英文字母排序演練恫嚇，也可渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。

戰與和端在一念間，安居樂業、國泰民安方是黎民之福！難道賴政府靜待「利劍Ｃ」演習嗎？