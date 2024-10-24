支持政府之政策下金融整併的利多發酵

圖／shutterstock 提供

2001年金控法頒布之初，銀行、證券、保險…及各金融相關機構，進行了熱鬧一時的新世紀金融整併，多樁同業不同質的金融整併過程，讓金融行業間成功達到交叉銷售(cross selling)、成本節約(cost saving)、資本效率(capital efficiency)的3C綜效(synergy)。金控法促使商業銀行及金融機構大型化，也加持了金融業國際化、多元化、創新化…等多項優勢。由於金控設立門檻僅需200億元資本額，在資本高度聚集的台灣快速形成了激烈競爭，進一步推動金融整併的需求。近期，新光金與台新金的合併案引發市場高度關注，被媒體譽為「雙龍搶親」大戲。此次合併不僅是台灣首例大型金融控股公司的合意併購，也將成為未來金融教科書中的經典案例。歷經多時，即將落幕，就待金管會及公平會的臨門一腳。

此戲碼利害關係人腳色多元，精采絕倫，堪列為未來金融教科書併購案例的重要個案研究(case study)。甲家族女主角A (新光)及男主角B (台新)青梅竹馬，相戀多年，議及婚嫁；隔鄰乙家族第二男主角C (中信)執意搶親；村長D (金管會)權責一身，有責穩定村中和諧；村辦理監事E (學者專家)各自發揮所長，文書論戰，理性分析最佳情境。

終於，10月9日新新兩大金臨時股東會通過合併案，新光金及台新金分別以出席股東權數72.29％及92.76％高比例贊成通過，合併後的台新新光金控，資產規模上達8.3兆元，市值將突破4,450億元，一躍成為台灣第四大金控，多項利多將隨新新倂繼踵發酵。

首先，此樁「新新倂」案屬文化底蘊相近的合意併購，在金控旗下銀行與保險同業異質的同源式合併(Congeneric Merger)下，容易進行未來合併後的良性互補，達成內部文化及經營理念的效率磨合。再者，整併後，資產規模的擴大、規模經濟的創造，能夠強化經營體質，有助催化金融產業綜效。另外，合併後的成本節約、資本效率、業務擴張等優勢增加，能有效實踐「股東財富最大化」本質，對實體與金融投資者而言，皆能有機會創造長期穩健報酬。尤其重要者，金融機構的整併，有助提升國家國際金融競爭力及維穩國內金融市場之運行。

曾經企圖打造亞太金融中心的台灣，金融服務、籌資市場、資產管理…都亟需金融機構大型化、國際化及金融商品多元化、創新化、建設綠色金融與永續發展的走向，強化與其他亞太地區國家的金融合作，包括跨境結算、支付系統整合等，提升金融市場的國際連通性，國內金控間的合併能有效朝向提升國家金融競爭力的諸多目標前行。而穩定的金融體系是提供穩健金融服務的基石，合意併購屬能夠穩定金融市場的併購過程。

因此，針對此次台灣首次金控公司間的合意併購，除了樂見其成，為台灣金融市場的發展帶來正面影響。大型金融機構的誕生，不僅能強化金融市場的穩定性，還可提升國際競爭力。在政府審慎監管下，此次整併案將成為金融市場創新與成長的典範。未來，若能積極朝向亞太金融中心的方向發展，台灣金融業將具備更強的競爭力，實現永續成長。也肯定金管會優化監管環境與政策支持，恪遵「產金分離」與「金金分離」的原則下，為維穩金融市場，以審慎態度進行睿智行事。金管會審慎審核的最後一哩路，對國內金融市場的發展具有重要影響及意義。