停止強制驅離 保障居住權

高雄市政府地政局上星期執行大寮區第八十一期市地重劃區地上物拆除作業時，不幸發生六十一歲李姓男子在屋內輕生悲劇，死者留下遺書及激烈表明反對拆遷；高市府雖表示遺憾，但也強調拆遷補償費救濟金已分二次發放。此憾事引發台居盟及受迫遷戶的不滿，於昨日前往高市府陳情抗議，並向地檢署告發政府殺人。

首先，這是屬國民基本人權遭致侵害的嚴肅課題，而不是拆遷補償費救濟金是否發放課題。須知我國已於二○○九年通過施行聯合國兩公約及制定《兩公約施行法》，兩公約已正式取得國內法地位，成為對於國家有拘束力的實定法規範。兩公約施行法第四條即明文規定：「各級政府機關行使其職權，應符合兩公約人權保障之規定，避免侵害人權，保護人民不受他人侵害，並應積極促進各項人權之實現。」其中，居住權乃是重要基本人權，高市府的強制驅離作為恐已牴觸該法，有嚴重違法之虞。

居住權主要是規定於《經濟社會文化權利國際公約》第十一條第一項、經社文權利委員會《第四號一般性意見》及《第七號一般性意見》、《因開發導致的驅離與搬遷的基本原則及準則》等文件。據此，在積極面，國家要努力促進居住權的實現；在消極面，必須禁止國家或第三人剝奪權利人原已經享有的利益。有關禁止強制驅離的規定繁多，如「強制驅離顯然是與公約之要求不相容」、「各國政府對住房與社區的基本義務是保護和改善，而不是損害或拆毀」、「人民應受到法律保護，不受由他們的家中或土地上被不公平的驅離」等。

若必須驅離，也要嚴守合法驅離的要件，包括協商、安置、補償及執行程序之合理性和比例性。如《第七號一般性意見》第十三條規定：「締約國並應確保在執行任何驅離行動之前…必須在事前與受影響的人協商，以避免或盡可能地減少使用強迫手段的必要為目的。」在安置方面，「驅離不應造成無家可歸的結果，或使其他人權易於遭受侵害。」第十三條、十四條對於補償及執行程序之合理性和比例性也都有嚴格規範。

我國在二○一四年第一次兩公約人權報告審查，國際審查專家的《結論性意見與建議》第四十七點：「專家對於住在台北非正規聚落的數百個家庭的情況感到關切，其等現在正面臨被強制驅離的威脅，而且未給予符合國際人權標準的合適的替代住宅，例如紹興與華光社區。」

二○一七年第二次審查，第卅九點：「審查委員會建議所有形式的迫遷應宣布暫時中止，直到一部符合政府的國際人權義務…」二○二二年第三次審查，第五十一點：「二○一七年，審查委員會對供應充足、拆遷及土地剝奪事件表示嚴重關切…委員會重申了各該建議的重要性。」可見我國在居住權保障方面皆未落實，嚴重侵害基本人權。

長年以來，政府對於居住權的保障非常不足，因而屢屢發生憾事，衷心期待類似的悲劇永不再發生，並希望高市府能夠展現積極作為，遵照《兩公約施行法》、《第四號一般性意見》及《第七號一般性意見》等相關規定，停止強制驅離，展開誠摯協商及保障人民居住權。

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