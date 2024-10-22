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中共若進入台灣 川普打臉賴總統

聯合報／ 張鐸／大學兼任副教授（高雄市）

美國共和黨總統候選人川普十七日接受華爾街日報編輯部專訪，談到中國大陸封鎖台灣的可能情境時，又發揮其「交易的藝術」說：「若你（中國大陸）進入（go into）台灣，不好意思，我將收你百分之一五○至二百的關稅」。

川普的「進入」兩個字，頗值得玩味。我們習慣的用詞是中共「入侵」台灣，入侵通常是指一國的軍事武力跨界侵犯另一國；而「進入」則是指有權可以前往某個場域，例如進入教室、進入醫院、進入超商。

中共出兵台灣的行徑，已被川普看待成是「進入」某個場域而已。所以解讀川普的用詞，應該可以明瞭並不違反美國的「一中政策」，也就是台灣是中國的一部分。而中共三次「蟒蛇戰略」般地圍台軍演，不是如海軍司令唐華所說的隨時可鎖台，而是要「進入」或「不進入」。

再來，中共若「進入」台灣，川普說將課徵中共百分之一五○至二百的關稅。看來，中共進不進入台灣，對川普來講也是一筆可以發揮藝術手法的交易。

若符合「進入」的條件，美國在快樂增加關稅收入的同時，台灣已被併入中共版圖。所以，川普並不在意要不要嚇阻中共「進入」台灣，他在意的只是該抽百分之一五○，或百分之二百的關稅？至於會不會動用美國軍事力量應對中國封鎖台灣，只懂交易的川普則稱「沒必要」。

前幾天，民主黨總統候選人賀錦麗接受福斯電視台訪問時，被問及若中共如川普所說的「進入」台灣，美國會不會出兵？賀錦麗說她不回答此種假設性的問題。從研究的角度來看，「假設」是以可測量（量化）的方式來描述並預測兩個或兩個以上變數之間的關係；換句話說，「假設」是為了實證檢定而明確敘述的一項命題。賀錦麗避而不答，或許可以說這個命題不存在。

民調告訴我們，台灣有超過半數的人相信美國會出兵保護台灣，但從美國兩位總統候選人的言論看來，顯然對於中共「進入」台灣這個議題，一位只願意將其視作是一筆交易，另一位則是不願意將其視為命題來作檢定。

賴清德總統在國慶演說中明確指出兩岸互不隸屬，導致中共第四度圍台軍演；但川普的「進入」說，以及賀錦麗不回答假設性問題，都打臉了賴總統，明白地告訴台灣人，中共只是有權像前往某個場域般地「進入」台灣，而不是「入侵」台灣。究竟是不是互不隸屬，從川普的角度或許很容易就可分辨出來。

中共 川普 美國

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