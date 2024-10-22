十月初駐美代表俞大㵢接受美國福斯新聞頻道專訪，影片播出時的標題是「大使表示，若中國升高侵略，台灣人準備作戰」，意指駐美代表公開宣稱台灣人願意且準備好「打仗」，是這意思嗎？

俞大㵢發言的消息傳回台灣，令人捏把冷汗，引來許多批評「荒謬」、「配合政策開始吹噓」、「出口轉內銷內宣來誆騙」，不禁懷疑俞大㵢外交語言的能力，他是想把台灣推向戰爭邊緣嗎？

身為外交官，對外公開發言必須有高度的智慧，賴清德近來幾次不計後果的爽快發言，挑動對岸的敏感神經，共軍「聯合利劍─二○二四Ｂ」圍台演習層級升高，兩岸緊繃前所未有。試問，此刻外交官是該火上澆油的挑釁對岸，還是運用巧妙言語來緩解緊張情勢？

外交官身負國家所託，在國外處理交涉與己國有關的事務，其發言攸關國家利益，倘若對外交涉或者發言不當，極可能損及國家利益與人民安全。外交官不只要具備精準優美的口語表達，還要嫻熟國際情勢、通曉該國文化，更重要的是具備交涉談判的能力、幽默、應變的智慧及經營人脈的能力。二十世紀初英國外交家尼克遜（Harold Nicolson）《外交學》其中〈外交語言〉，就是談如何運用外交辭令達到最好的效應，說對了不僅可翻轉情勢，還能化險為夷。外交成功的關鍵在於如何說話，如重話輕說、惡言善說，都是極高的智慧。

讀過春秋戰國史，都知道弭兵之會。春秋時期的宋國，曾是春秋五霸之一，惜因內亂不止加上實力不足，國勢漸衰。由於居中原地理核心，被各國包夾，南有楚、北有晉，東鄰齊、魯，西接鄭國，各國都想爭霸，戰爭總是殃及宋國而為四戰之地。既無力退兵又無法取勝，宋國必須另闢蹊徑尋找活路，最後推動盟會的外交活動以折衝維護國家的利益與安全。

先有華元發起和平大會在前，後是向戌倡議弭兵，獲各國響應。最終宋國號召十四國參與「弭兵之盟」，且在宋國境內召開。會盟後，爭霸戰暫得休止，為宋國帶來十餘年的和平，也使備受戰爭災難的小國減輕許多負擔。弭兵運動成功是宋國外交上的大勝利，宋國雖弱小卻能把握時機費心經營，終在國際舞台上扮演關鍵性角色，為春秋歷史留下重要一頁。

台灣的形勢一如春秋時期的宋國處於夾縫中，表面上中共高居強勢地位，逐漸包夾台灣，意使台灣海峽成為內海；另一方面是因美國激化台獨的作用奏效，民進黨長期執政，更多迎合美國的利益，仰靠美國供應武器及虛無飄渺的承諾而狐假虎威、有恃無恐，甘願被情勒擴大軍費，只會令美方瞧不起。台灣不該愚昧的硬碰硬，更不能如賭徒般的倚靠美方去對抗中共。「上兵伐謀」，夾於其中者應尋求如何兩面逢源；除認識大陸現在的發展，回歸中華民國憲法，台灣與大陸不是兩個國家，借鏡宋國的外交做法以智慧化解僵局，尋求最有效解決途徑，重新展開互信與談判，以對話取代衝突，以友善增加運作籌碼。歷史提供我們最佳的啟示，不要再硬頸的走向戰爭。

外交官要有衡量事件本質的能力，認知自己實力與國內外情勢，運用高度智慧的談話技巧，得以力挽狂瀾，萬不可禍從口出，否則全民的利益與安全可能就斷送在外交官的唇舌之間。