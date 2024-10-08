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反對政治操作的罷免案
颱風剛過，但基隆市長謝國樑罷免案仍方興未艾。自從罷免門檻下修後，不論被罷免者是藍或綠，絕大多數的罷免案我都不支持。與其說筆者不支持謝國樑市長的罷免案，毋寧說，筆者反對一些背後有政治目的操作鑿痕的罷免案。
這些被提案罷免者，有內亂？外患？貪汙？瀆職？我想大部分是沒有，如果有，台灣是法治國家，自有法律制衡；如果單以個人主觀的做不好，或是黨同伐異而提案，這個問題亦有輿論公道，進而在下一次選舉時得到解決，這不就是民主社會的價值？何必另提罷免案？
選舉、罷免、創制、複決是民主國家公民參政的基本權利，但台灣自從罷免門檻下修開始，上至直轄市長，下至村里長，罷免案開始遍地開花，其理由往往不符合比例原則，勞民傷財不說，更有可能激化社會對立。顯而易見，這幾年大多數的罷免提案在本質上已淪為政治惡鬥的工具。
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