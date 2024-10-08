碳費大減價 拖垮青年未來

環境部碳費審議委員會拍板費率，台灣終於邁入碳有價的年代。但是受到資本家壓力而偏低的費率，甚至高排放的財團們還敢嫌優惠費率不夠低。對照各大上市上櫃公司寫得漂亮的永續報告書，言行不一就違反了企業倫理；當大人們這麼公開虛偽的漂綠，又要動員親子去淨灘，難怪青年世代面對氣候危機，多數人表現得愈來愈虛無。

「氣候變遷因應法」二○二三年初就通過立法，但在大財團拖延戰術下，遲至二○二六年才會實質徵收。氣候法前身的「溫室氣體減量及管理法」早在二○一五年就立法，到當下還在要求緩衝的人，是活在靜止的「龍宮時間」裡面嗎？國外的環保團體「氣候滅絕」，直接癱瘓地鐵和鬧區交通，也衝到金融街公司大廳要求對化石燃料撤資，台灣的青年世代和環保團體實在太溫和了！上一屆立法院在野黨提案要求政府基金對化石燃料撤資，卻被執政黨封殺，這一屆國會的在野多數，應該在這個預算會期重新提案。

大家要知道，碳費起徵點的二點五萬公噸很高，像是離島的澎湖，最大私人排放源的旅館也才六千噸左右。也就是說，收費對象約二八一家企業／五百廠，都是大財團，沒有任何一家算是中小企業，全是各產業領頭的前段班，占盡市場競爭優勢，絕對有能力、有技術來減碳，就可以少繳碳費；甚至定價轉嫁給下游或民眾，而透過以價制量機制，全民一起來減碳。但是，他們卻做了最壞的示範，透過政商關係拖延碳費上路、壓低碳費費率，要求優惠費率折扣的大減價。

難道才剛放完颱風假就忘了，極端氣候致災是氣候變遷的後果嗎？氣候變遷是環境正義的課題，國家氣候變遷科學報告就點出，沿海和山區是淹水和土石流的高風險區；身處氣候難民第一線的離島和原住民，他們並沒有排放太多溫室氣體，卻要遭受這個痛苦。碳費徵收只是要求排放者負起一絲絲責任，這些財團斗膽討價還價，真是沒有良心！尤其是，他們在財經媒體的公關演出，說減碳是趨勢不得不做、技術有多好，掌握綠色轉型機會財，怎麼都不會臉紅？

環境部碳費給五十、一百優惠費率，百貨公司周年慶折扣都沒那麼低，經濟部和工總竟還說偏高，要求和日韓競爭對手做比較。但是全世界第三便宜的工業電價，和東亞鄰國相比最低的油價，要不要也合理化地向上看齊呢？

三十年前，競爭力大師波特就說，這是「百年難得一遇的經濟綠色轉型與產業現代化的機會」，請政府和龍頭大企業真心減碳向前行，別再貪圖對化石燃料的補貼，倒退嚕而拖垮競爭力和青年世代未來！