科技．人文聯合講座／三黨不過半 國會好棒棒

自賴清德總統就職以來，台灣政壇盡上演總統或行政院銜命與在野黨對幹戲碼。賴總統對任何反對或監督的力量，總站在道德的制高點，譴責他們「青鳥會飛出來」，或者譏諷「莫忘世上苦人多」，製造社會亂源。

然而，事實的真相是什麼呢？我們從立法委員兩項主要職權—提案與質詢觀察，最新一期（立法院第十一屆第一會期）的口袋國會評鑑結果顯示，本會期的法律提案數為一六一一件，遠勝於自口袋國會有資料開始之第八屆同會期的七七一件、第九屆的一一二三件及第十屆的八八八件。本會期的法案通過量為三百件，亦遙遙領先第八屆同會期的一五○件、第九屆的八十五件及第十屆的一百件。

我們同時發現，本會期的法案通過率為十九％（=300/1611），亦高於第九屆同會期的七點六％（=85/1123），及第十屆的十一％（=100/888）。本會期的質詢量為四○一七人次，僅遜於第八屆同會期的四六一六次，但仍超越第九屆的三一○○次及第十屆的二七六六次。

這些數據顯示民進黨政府一味指責執政黨居少數的國會製造政治惡鬥，或為施政效能不彰的罪魁禍首，其實是假新聞。迥異於媒體報導的朝野鬥爭，三黨不過半的國會反較過去一黨獨大時代更認真，議事更有效率。如同亞當斯密那隻「看不見的手」，勢均力敵的政黨完全競爭，再加上外部監督，不僅不會相互拉垮，反而會更努力表現。

相反地，蔡英文執政時期，立委不僅提案數與質詢量低落，議事效率更是不彰，法案通過率僅十分之一，表示民進黨不重視依法行政，也不在乎立法保障人民福祉。故蔡政府屢屢以特別條例空白授權，或以行政命令行事，更甚則動員黨籍立委封殺法案，不受立院監督，乃至產生快篩劑、超思雞蛋或高端疫苗等採購弊端。

我們進一步分析，本會期獲得全院優質、優良立委評比者共十三位，六位民進黨籍，占自家立委比率為十一點八％；七位國民黨，占自家立委比率為十三點五％，兩黨不遑多讓。原先民進黨抵制韓國瑜，認為在野黨籍院長不配合行政院，一定一事無成，殊不知無法照單全收的立法院長，反而大大強化立院主體性，連同黨籍立委亦可盡職發揮，不用配合行政院意旨，當表決人偶。

我佩服台灣人民的智慧，讓在野黨居國會多數，反而能強化立院主體性，提高問政品質及議事效率。賴政府不應存僥倖心態，將一切施政缺失賴給立院。當立法院已繳出四屆十六年來的最佳成績單，行政院自組閣以來毫無建樹，如何能拒絕監督？更有甚者，自大法官、考試委員至ＮＣＣ委員被提名人，都拒填在野黨及專業團體的問卷，形同拒絕審查。面對表現最佳的中央民意代表，這些被提名人有什麼底氣跟立院叫板？不過夜郎自大罷了，如果被否決，也是剛好而已。（作者為元智大學資訊管理學系教授﹚