賴清德祖國論 錯亂歷史偷換概念

賴清德總統日前在國慶晚會上公開表示：「就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國…中華民國在台澎金馬落地生根已經七十五年，不必再去談論這層關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，祝賀詞要特別精準，切勿用『祖國』兩字」。短短一段話暴露了賴總統完全不懂歷史、不懂國際法，甚至是精神錯亂的一面。

首先，身為國家元首，怎可承認在你的國家領土主權範圍內，有另一個國家的存在？國家的領土主權是由憲法所明訂，豈是一個總統所可以任意更改？這是極其嚴重的內亂外患、分裂國土重罪，是縱為總統之尊，都不能在任內免於刑法追訴的罪行！這從賴清德上台的第一天，在其就職演說中表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」就已經開始；這是他繼承前總統蔡英文女士二○二二年國慶講話的分裂國土主張，只是於今尤烈而己。

其次，賴說「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，這段話大概只有賴清德自己講過。不然大可以全世界找找，或從聯合國中找起，有哪一個國家是同時承認／能承認／敢承認中華民國與中華人民共和國同時存在的？

中共從未主張「中華人民共和國是中華民國人民的祖國」，他們的主張是「中華人民共和國是台灣人民的祖國」，因為在中共的理論中，中華民國已滅亡於一九四九年，而中共已於同時「建政」；所以中共主張中華人民共和國（政府）已取代／繼承中華民國（政府）成為中國的唯一合法政府，這在國際法中就是所謂的繼承原則。

國安會秘書長吳釗燮的日本大哥哥，早在一九七七年法院審理本屬於中華民國的光華寮案時，即認為中國的合法政府既已從中華民國轉為中華人民共和國，光華寮應交予後者；二審我方勝訴；但二○○七年日本最高法院又判決指出，依據日中共同聲明，認定中華民國政府在光華寮問題上不具有訴訟權，發回重審。不管喜不喜歡，這個「中共取代／繼承中華民國」的概念，在一九七一年聯大二七五八號決議案後已成國際社會主流，這也就是為何我國外交處境艱困的重大原因之一。

賴清德表示，「中華民國在台澎金馬落地生根已經七十五年」，這如果不是他算術不行，就是歷史不行，最慘的是連概念都搞錯！他大概不知道，台灣早在一九四五年就已歸還給中國，中國取回台灣已經七十九年，中間的四年，不知被賴清德藏到哪裡去了？

而最重要的是，一九四六年的中華民國制憲國民大會中，就有台灣的國大代表十七名，中華民國憲法中自始就存有台灣元素。

一九四七年中華民國憲法頒布施行時，就是針對整個中國，這個中國即是大陸加上台灣，所以正確概念應是：我本大戶人家，生活和樂，奈何盗匪入侵，在奮力抵抗後不支，遁入柴房，繼續對抗。這怎麼就成了我在柴房落地生根了？賴清德短短一段話就能出這麼多錯，還夾帶偷換概念，也算是前無古人囉！