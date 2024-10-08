賴強硬態度 民眾認為是挑釁而非護台

聯合報的「二○二四兩岸關係年度大調查」，顯示兩岸的緊張情勢不斷升溫，從政治、軍事到經濟，台灣民眾面對中國大陸的威脅感逐漸加深，政府的兩岸政策也面臨著愈來愈大的考驗。隨著台灣內部對於國家認同及兩岸政策的分歧加劇，如何在這樣的局勢下找到一條既能維護台灣利益，又能緩解兩岸緊張的平衡之道，成為執政者和整個社會必須共同面對的挑戰。

根據調查，六成六的台灣民眾主張台灣應該在美中之間保持等距，不應傾向任一方。這顯示出人民普遍希望保持自主性，不願被迫選邊站。即便面對大陸的軍事威脅，有四成九的民眾相信美國會派兵協防台灣，但仍有四成二持懷疑態度，這樣的分歧反映出社會在台美關係和兩岸關係上，缺乏共識。

另一方面，政府近年來的兩岸政策似乎走向愈加強硬的路線。賴清德總統上任後，多次強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並拒絕接受「九二共識」，這樣的論述並未能獲得全民支持。調查顯示，有五成四的民眾認為這種論述對兩岸關係的影響弊多於利，而僅二成一的人認為利多於弊，顯示政府的強硬態度在部分民眾看來，可能更傾向於挑釁而非保護台灣。

在兩岸政策上，賴清德強調台灣主體性，並呼籲台灣社會團結，避免被中國大陸「吞併」，這一立場獲得了深綠支持者的認同，但也引發了對台灣內部認同分歧的擔憂。賴的言論不僅沒有促進台灣社會的團結，反而進一步加深了藍綠陣營之間的矛盾，造成社會撕裂。對於主張在維持台灣主權及與中國保持互動兩者之間找到平衡的人來說，可能無法接受這種對抗式的論述。

兩岸經貿互動的趨勢也逐漸呈現競爭態勢，四成八的民眾認為兩岸經貿關係正處於競爭狀態，這個比率較去年明顯上升。雖然有八成七的民眾認為兩岸有必要保持溝通管道，但整體而言，台灣社會對大陸的戒心仍在增長。在這樣的背景下，台灣民眾對赴大陸就業與發展的態度也逐漸轉變。許多民眾因為兩岸關係緊張，對赴陸發展心生顧慮，特別是對於賴清德政府的強硬路線是否能有效保障他們的安全和利益感到不安。

台灣社會內部的意見分歧，讓兩岸政策變得更加複雜。一方面，民進黨政府試圖鞏固其基本盤，以強硬的姿態吸引深綠選民支持；另一方面，大部分中立和保守的民眾則希望在維持主權的前提下，能夠減少兩岸之間的緊張，找到一個更為和平的解決方案。

最終如何化解兩岸間的敵對情緒，促進實質性的溝通合作，或許才是當前政府應該思考的重點。在強化國防的同時，也應該積極尋求對話機會，以減少誤判和衝突的風險。台灣需要一個既能捍衛主權，又能促進和平的政策，總統若能在國內外尋求更廣泛的支持，或許才能真正為台灣創造一個穩定與安全的未來。