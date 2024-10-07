能團結國家 才是合格領導人

今年的國慶晚會，總統賴清德以維安為由藉故不參與唱國歌，並拋驚句：「中華民國是中華人民共和國的祖國」，且在致詞結束後便馬上離場，全程只亮相約十分鐘，遭質疑是鄙視國家，有失總統高度。

相較於賴清德對「中華民國」生日慶祝晚會的遮遮掩掩、不情不願，國慶晚會籌備會主委韓國瑜院長在晚會安排上，特別用心凸顯對國旗、國歌的認同與熱愛；在活動設計上不但由唱國歌開場，接著又以大幅國旗進場，在萬人合唱國旗歌的歌聲中，展開序幕，讓群眾的愛國心透過國旗與國歌彼此互相連結，令人感動不已。

誠如韓院長所說：「愛國不需要害羞，要勇敢大聲說出來！」今天我們身處台灣，我們國家的名稱就是叫「中華民國」，我們的護照、身分證、鈔票，上面明明白白就是寫著「中華民國」四個字，因此除非賴總統有膽識去改國名國號，否則大聲說出「我愛中華民國」、「中華民國生日快樂」，有什麼好丟臉可恥的？

一個好的國家領導人，必須要團結而不是分裂國家，必須要提升而不是破壞國家認同，必須要一致對待而不是按著顏色來區分人民。可惜的是，賴清德總統自上任以來，短短不到六個月，其所作所言都是在撕裂台灣、分裂人民。對於藍色執政的地方政府處處刁難責怪，對於綠色執政的地方政府卻是百般配合照應；不尊重在野國會多數的民意展現，卻執意利用「大法官」這塊遮羞布與在野黨對抗和鬥爭。

尤甚者，賴更利用檢調對黨內對手與黨外政敵進行選擇性、針對性的司法追殺。任何一個領導人具備這種「義和拳式」的驍勇與霸氣，都將會是國家的災難。而這樣的災難，從行政、司法、經濟、教育、外交，全面性、結構性和系統性的崩壞，可見一斑。

行政的崩壞，始於奴才取代了人才，能力不重要，關係決定一切；主政者，政治酬庸，不問能力，只看派系。

司法的崩壞，始於法律被政治所凌駕，執法標準不一，政黨的立場取決一切；執法者，起不起訴、羈不羈押，只憑顏色。

經濟的崩壞，始於官僚為政黨服務，政府的投資與建設只為特定政治目的；決策者，能源經濟規畫，罔顧專業，但求媚主。

教育的崩壞，始於學者的風骨淒涼，鎖國自嗨，阻礙國際化腳步；主事者，唯首是瞻，非我族類，必予誅之。

外交的崩壞，始於國家認同的錯亂，主政者酬庸政客凌辱專業，將外交使節淪喪成沒有腰桿的殖民官；銜命者，唯唯諾諾、辱國背骨、笑罵由人。

這種國家機關全面性的崩壞，絕大部分是因為領導人的個人風格以及用人哲學。當一個領導人親小人、遠君子、避賢臣，那麼他周邊所充斥的一定都是奴才、打手及作威作福、德不配位的官僚。因此面對批評的聲浪，不但不會痛定思痛深刻反省，更只會抹黑硬拗死不認錯，最後加深對立，提高仇恨，使國家社會處於分裂的局面。

賴清德身為中華民國總統，必須認清，能夠團結國家，才是一個合格的領導人。祈望賴總統能夠以蒼生百姓為念，謙卑聆聽民意，不要被死忠支持者的意識形態所綁架，從而能夠帶領中華民國走出一條「明天會更好」的康莊大道。