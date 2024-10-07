賴切割兩岸 嚴重分化國家認同

賴清德總統在國慶晚會發表「祖國論」引發爭論，他宣稱就年紀來說，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，中華民國反倒可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國，中華民國在台澎金馬落地生根已七十五年，「不必再去談論這層關係」。賴顯然切割兩岸歷史、主權及領土聯繫的關係。

檢視近來賴提出愈趨強硬的路線，不僅宣稱拒絕簽署兩岸和平協議；一再倡議聯大二七五八號決議只解決中國代表權與席位問題，並不涉及台灣主權、國際地位及參與國際社會問題。同時，批判政黨組織、社會團體及兩岸交流者為中國在台協力者、受統戰及認知作戰影響。賴總統左右開弓，台灣社會卻陷入有史以來國家認同最嚴重分歧，兩岸敵意螺旋無以復加。

賴清德曾以民進黨主席身分在全代會全程以閩南語致詞，強調要建立台灣主體性的國家認同，團結人民反併吞，確保國家主權，建立「生活在台灣的二三○○萬人是一個命運共同體」的國家認同。

回顧檢視賴總統就職演說提到七十九次「台灣」、九次「中華民國」、三次「中華民國台灣」；提到台灣的次數，遠超過蔡英文在二○一六年就職演說的四十一次與二○二○年的四十七次。賴提到「中國」七次、「中華人民共和國」一次，蔡兩次演說都未出現過。在賴清德的國家及國族認知圖像中，台灣／中國、台灣人／中國人、台灣認同／中國認同、中華民國／中華人民共和國，已然成為二元對立結構，欠缺歷史文化連結、領土主權重疊性及國家同一性。

首先，僵化論述及強硬路線利於鞏固政治基本盤。賴通過總統大選，判斷國民黨有其鐵票支持，民眾黨也有固定支持者，這兩塊鐵票非賴可以吸納，只能鞏固自己的基本盤。但其僵化的國族論述及強硬的兩岸路線，不僅無法拓展國族認同公約數，反深化台灣的認同分歧。

其次，激進台獨路線將兩岸衝突從治權轉向主權爭論。在台灣社會，認同自己是中國人的比率急速下降至個位數，認同自己是台灣人也是中國人的雙重認同下降至三分之一，認為自己是台灣人的比率已輾壓中國人認同及雙重認同，達到三分之二。賴既不認同台灣人是中國人，也不承認兩岸同屬中華民族；又宣稱台灣、中華民國、中華民國台灣皆是自己的國家名稱。這些做法毋寧是去中華民國化與去中華民族化。

最後，藉賴蔡兩岸路線差異化，凸顯賴歷史地位。賴追求自身歷史地位，其路線就不可能蔡規賴隨，若無突破性及創新性就無法耳目一新。

既然多數台灣民眾認同自己是台灣人，賴的激進路線恰滿足基本教義及深綠選民需求，強硬政策主張讓賴更能收割政治利益；只要總統選舉辦法仍維持相對多數當選，並分化藍白政治聯盟，即能鞏固自身權力基礎及歷史地位。

一個國家認同均質化的社會，不僅擁有高度凝聚及豐裕的社會資本，公民社會亦具有普遍的公民意識、政治認同及忠誠感，完整成熟的國民意識是捍衛公民社會及國家安全的堡壘，避免國家社會被內外勢力所穿透。

然現今台灣社會國家認同既不完整且分化，執政者在取得政權的過程中，不惜以分化共同體意識為代價，反成為破壞國家認同之始作俑者。若一方面在社會內部製造敵人，形成斷裂社會；又一方面在外部倡議強硬激進、挑釁兩岸及國際的戰略，無異是引戰肇戰，而非避戰避險之略，豈是智者所為？