祖國非政權 是文化歸宿

十月五日的國慶晚會上，賴清德總統說了一段令人啼笑皆非的話，也許他自己還認為很有創意，他說：「我們的鄰居中華人民共和國，十月一日剛過完七十五歲生日，再過幾天，中華民國就要過一一三歲生日；因此就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國。」

如果他是玩笑話，場合及身分都不對，以總統之尊，在國慶晚會這麼莊重的場合開這種玩笑，實在不得體。

如果他是認真的，目的是貫徹「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的論調，則這樣的說法反而自曝其短。因為「祖國」不是國家，而是土地、血統、文化，它指的是祖先成長的國度，無關政治，所以英文叫motherland。中國歷代的各個朝代，不論秦朝、唐朝或清朝，都是政治符號，但是生長在這些朝代的人，如果到了國外留學或定居，他們的祖國都是同一個：中國。

小時候常常看到路邊電線桿上貼著小字條，上面寫著「天國近了」，難道「天國」是一個國家嗎？「祖國」是祖先居住的地方，「天國」則是神居住的地方，這裡的「國」與政治何干？難道是賴總統人文素養太差，不知道這中間的區別嗎？

如果進一步分析，「中國」也不等同於「中華人民共和國」，因為這個詞的內涵不全是政治，還有其文化意涵。不可否認，全世界目前只要提到「中國」，指的確實是中華人民共和國，但是精準的說法是：當前統治中國這塊土地的政權叫做「中華人民共和國」，中國這塊土地不只被漢人統治過，滿人、蒙古人也曾經占領過。所以政治是政治，文化是文化，我們不必連文化上的「中國」也奉送給「中華人民共和國」這個政權。

事實上，中華人民共和國信奉的是馬克思、列寧的思想，完全是外來文化所形成的政權，是「境外勢力」的典範；而我們反而是完整地繼承了中華傳統文化，因此「中國」兩字的文化內涵，真正體現的地方是台灣。

我們過的重要節慶，端午、中秋、農曆新年，都是中國節日。祖厝的堂號，說明我們的祖先來自何方。使用的文字是正體中文，中文字的造字法傳統稱為六書：象形、指事、會意、形聲、轉注、假借，所以中國文字本身就是一種藝術創作，但是現在中國大陸的簡體字，完全破壞了中國文字之美。

因此，在台灣除了原住民之外，從「文化中國」的角度來看，哪一個不是「中國人」？

當然，在台灣有人連「文化中國」也不敢面對，聽到「中國」兩個字就抓狂；但是如果中華民國是一個自由民主的國家，要不要承認自己是「中國人」，絕對是屬於個人自由的範圍，不只沒有人應該因為自己的認同而道歉，也不應該因為認同而遭到霸凌。

賴總統可以討厭中國，但是對許多人而言，不是中華人民共和國，而是中國那塊土地，確實是他們的祖國。祖國不是某一個特定政權，而是文化心靈的歸宿。