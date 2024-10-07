科技．人文聯合講座／注意電腦和手機對孩子的影響

我國相當重視新科技，所以總是鼓勵學生利用電腦和手機，經由網路取得資訊。但是很少人提到這種工具所帶來的負面影響。

首先，根據政府的統計，小六生近視者高達百分之七十點六。孩子們長時間使用電腦和手機，對他們的視力絕對是不好的。如果我們再不注意這一點，將來我國的士兵都是要戴眼鏡上戰場的，我們也很難找到合格的年輕人做戰鬥機飛行員。

美國的首席醫官認為美國人沉迷於社交媒體是一件嚴重的事，會造成精神疾病，因此他建議社群媒體都應該註明「社群媒體對人是有害的」，現在的香菸包裝上都有這種類似的警語。根據我本人的經驗，很多男孩沉迷於電玩，有些大學生功課嚴重落後，究其原因，是因為下課以後都在玩電玩。他已經對電玩成癮了，要花好大的力氣才能戒掉。

在過去，美國的小孩放學以後回到家裡，就會和同學到街上嬉戲。很多孩子喜歡騎腳踏車到處遊玩，鄉下小孩會到森林和河流地區尋找自己。但是愈來愈多孩子回家以後足不出戶，開始玩電玩，這對他們的健康其實是極為不利的。根據統計，美國年輕人平均每天花五小時在社群媒體上，相當浪費時間。也因為在這種虛擬世界中可以暢所欲言，這使得很多年輕人在真實生活中不能發展好的人際關係。

孩子們在網路上大放厥詞，好像是很痛快的事，但是被發現以後，會影響他們的前途。歐巴馬總統有一次到一所學校和學生們聊天，告訴他們千萬不要在網路上亂講話，因為有些公司會專門蒐集這種資料。有些公司在徵求新人時，會先查這位新人是否曾經在網路上亂講話。最近我國的大學生也有人在網路上胡扯，教授應該告訴他們不該如此做。

芬蘭過去很重視電腦，很多課本都在電腦裡。上課時，學生不帶書本，只看電腦。今年芬蘭反過來了，所有學生都要帶書本上課，而且要用紙筆記筆記，這樣會使得學生注意老師的授課。

加州已經通過法案，要求學校發展策略，使學生不能無限制地使用智慧型手機。還有很多州也都在立法，使學生少用智慧型手機，而且這種法律的通過，往往是沒有議員反對的。澳洲政府也在如此做，可見得很多國家都已經重視電腦和手機所造成的問題。

我們可以說，智慧型手機也是一個電腦，完全不用電腦是不可能的事。我們都要利用電腦來查資料和通訊，可是絕對不能讓年輕人沉迷於電腦。我們更要注意的是，現在網路上有相當多資訊根本是有毒的，比方說色情網站。年輕人接觸到這種有毒的資訊，對他們極為不利。社會應當重視這種事情，不能以為電腦是有百利而無一害。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）