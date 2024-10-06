對台 川不確定高 賀原則導向

美國華府智庫「布魯金斯研究院」日前公布「川普或賀錦麗政府將如何對待台灣」的研究報告，分析川普與賀錦麗兩位總統候選人對台灣的不同態度。儘管台灣不是美國總統選舉的主要議題，但隨著中國大陸對台灣的持續施壓，無論誰當選，美國的下一任總統都將無法迴避這個問題。

首先，川普的態度具高度不確定性。他在上一任期內時，對台灣的支持呈現雙面性：安全方面積極強化對台的軍事援助與合作，然而在經濟問題上，卻持保留態度。川普更注重交易的結果，往往以貿易赤字、國防開支等具體、可量化的數據來衡量雙邊關係。對於台灣，他可能將之視為談判籌碼以促進美國在其他領域的利益。

例如，他抱怨台灣沒有為美國的保護支付足夠的費用，而台灣「竊取」美國的半導體產業。他的政策可能聚焦於要求台灣增加國防開支（他日前明白表示台灣國防預算應增至ＧＤＰ的一成）、購買更多美國軍事裝備，甚至促進台灣對美國的經濟投資。川普對國際原則的承諾較弱，他的政策更強調靈活性與不可預測性，可能會讓台灣陷入不確定性，也加大美國政策因他個人喜好而波動的風險。

相對於川普的交易式策略，賀錦麗的態度則更為系統化和原則導向。作為拜登政府的一部分，她參與一系列深化美台關係的措施，這些措施包括強化經濟合作、提升台灣國際地位以及增加安全支持。賀錦麗若上台，預期將延續拜登政府的路線，尤其是在反對中國大陸透過武力奪取台灣的全球規範方面。

賀錦麗的外交政策更注重維護美國與盟友、夥伴的穩定關係，並強調國際規範的重要，意味她可能會加強與亞洲盟友的合作，共同遏制中國大陸在台海進一步擴張。然而，儘管賀錦麗政府在理念上可能延續拜登政府的政策，但她對台灣的承諾或許不會如拜登般直接公開。拜登曾多次強調美國會保衛台灣，賀錦麗在此議題相對低調，反映出她希望避免進一步激化美中關係的策略。

整體而言，川普和賀錦麗在對台政策的執行將存在顯著差異。川普可能會將台灣問題納入美中貿易與經濟談判的範疇，將台灣作為與中國大陸博弈的籌碼；相對地，賀錦麗可能延續拜登政府的政策，強調透過多邊合作來維護亞太地區的穩定。報告最後的結論是美國總統選舉的結果不會取決於台灣。不過，美國選民對下一任總統的選擇，將對未來幾年美國對台灣和兩岸問題的立場產生巨大影響。