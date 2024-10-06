兩岸政策 海軍司令指路

我海軍司令唐華日前接受英媒訪問，形容解放軍在賴清德政府上台後，正在實施「蟒蛇戰略」施壓台灣。

從升斗小民角度看，該訪問有以下重點：一、自綠營執政後，解放軍繞島無論在次數、時間或接近距離上，都遠超過去；二、國防部自二○二○年起逐日公布解放軍在台灣附近的動態，到了二○二二年後只更新船艦數量，是政府憂心說太多會打擊台灣士氣和經濟；三、中共已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」，而台灣展現克制，避免給北京製造藉口來發動封鎖或衝突。

面對中共威脅，人民首先應該好奇的是：為什麼唐司令突然接受訪問？相對於過去中共射飛彈飛越我上空，還要日本公布消息間接告訴我們，後來國防部發布的消息看似坦白多了，但此次訪談仍透露出他們怕說太多。

那麼，唐司令為何不延續綠營的粉飾太平政策呢？我們實在不想去懷疑，是否因為立法院審預算日子要到了，軍方出來放點國安危機消息，有助通過預算，只能相信，國安真的是壞消息太多，軍方必須出來提醒國人緊繃神經，思考如何跟政府共同應對中共威脅，甚至採取行動加入軍隊，解決之前傳聞部隊編現比不足，金門和馬祖擬採「非軍事化」的問題。

既然要共同面對，看到中共能力，人民該知道政府的綠營良策，才好決定接下來能如何做。唐司令說「展現克制」。遺憾的是，唐司令只能代表海軍，最多是軍方立場。對照金門事件後一系列中共海警等單位對我禁限制水域所做侵擾，海軍所扮演的角色，應該就是他口中的克制之一。

而其他長官怎麼說呢？唐司令的上級：國防部長顧立雄僅強調，中國擴張主義的本質一直在那裡，所以人民要看到的是，中國不會因為任何一個人，或是任何一個主張、政策而改變擴張主義的本質。

顧的說法讓人注意到，民進黨政府從蔡英文上台時強調「維持現狀」，到現在「藍綠誰來都一樣」的論述轉變。簡言之，以前蔡政府告訴人民，選綠營不用擔心中共會打來，她從二○一六年當選感言，一直到下台前夕的二○二三年國慶演說時仍指出，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。

但顧部長如今卻只強調中國有擴張主義的本質。人民應該難以了解，中共擴張主義既然是本質，中共總書記習近平也是從二○一二年就上台，涵蓋藍營執政階段。為什麼藍營執政時人民少看到解放軍繞島紀錄，相反的，二○一五年還有中共不使用Ｍ五○三航路等自制態度，現在卻是國安頻頻出現危機階段？

該特別指出的是，唐司令所言對應之道，其實就是在野黨一貫主張，而中共擴張主義、中共總書記習近平則是近年兩岸關係的常數，少數差別在美國以及新上台的賴政府對中共態度的變化。此次軍方還知道要避免給北京製造藉口發動封鎖或衝突，那賴政府知道嗎？