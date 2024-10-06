星期透視／和解飯延期 莫忘政壇壞人多

在總預算審查陷入僵局的時刻，原本由韓國瑜院長邀集，上周五政院卓榮泰院長要和朝野立院黨團幹部餐會，但因颱風過境考量救災優先決定延期，目前朝野的態度是這場餐會仍會擇期舉行。

會有這場餐會，和總預算被在野黨退回當然有關。為此韓卓已在九月廿七日「咖啡會」，卓院長形容他喝了杯「溫暖的咖啡」。由藍委在質詢中問卓餐會的事，卓榮泰還輕鬆表示希望餐會裡能有個「溫暖大火鍋」。

但多數媒體並沒有選擇用「溫暖」來定調這場原定的餐會，媒體更愛用「和解飯」。「和解」當然是很重的字，經常是在描述對立或是敵對的雙方之間，想藉此重建友善關係。需要吃「和解飯」，等於認定吃飯的雙方存在著某種現在進行式的對抗或僵局。

政壇讓人印象最深的「和解」是一九九六年施明德和新黨人士喝「大和解咖啡」；二○○五年陳水扁想模仿找在野黨喝和解咖啡，但和解需要彼此夠強的互信、誠意和善意，當年扁身上不太能找到這些。

現在在立院待審的明年度總預算，朝野確實陷入僵局。賴總統是「雙少數」，但並無身段放軟跡象。總預算被找到許多問題，但執政黨卻不從補正、拿出替代方案，或至少是充分說明編列難處取得在野黨理解。卻選擇走一貫的對抗路線，一面是賴總統下軍令狀，要綠委全勤、團結、服從黨團指揮，一面是民進黨發動宣傳，要給藍白立委戴上阻擋預算，傷害公務員加薪和民眾權益的大帽子。這只會升高朝野對立，僵局就是這麼來的。卓榮泰雖然經常擺出溫和形象，但看不到能改變僵局的具體作為。

我在學校教談判協商多年。對於要不要和談判協商「對方」吃飯，是不少談判專家認真研究過的。當然餐桌不可能取代談判桌，但邀請對方共餐除了能展現善意、和緩關係，還有很多額外好處。知名的「哈佛談判課程」建議：談判前先吃飯增進了解，吃完再去談判桌，一旦談判氣氛變得太緊張，就再一起吃頓飯。

吃飯這招看似簡單，在僵局中確有其效果。韓院長跳出來召集這場餐會，展現他彈性柔軟的政治風格，有彈性才能有真正的「韌性」。但在賴總統身上看不到彈性，只有「任性」。或許賴總統的幕僚就是體察了上意，才會用「莫忘世上苦人多」來酸韓，這只是在提醒大家，在台灣政壇「莫忘世上壞人多」。

立法行政陷入僵局，按照憲法規定，該出來邀集兩位院長吃飯的應該是賴總統，他應該是相信吃飯能化解僵局的，否則他應該不會在選前說要邀習近平吃飯，雖然他和扁一樣，忘了吃「和解飯」前得先累積足夠的互信和善意。

這頓「和解飯」無論最後吃成沒有、和解了沒，韓國瑜都大大加分，他展現彈性柔軟，為總統承擔本來該是總統要做的事。賴總統當選那晚，就說自己很樂意與在野黨領袖共商國事，說要用人唯才、不分黨派，籌組民主大聯盟。但上任至今沒有「溫暖咖啡」、沒有「和解飯」，等陷僵局再約飯，為時已晚。

現在怕的是韓院長苦心召集的「和解飯」最後真的辦成了，但是卓揆卻根本沒拿到讓步授權，而是背後綠營大戰狼和小戰狼的「黑臉白臉」策略中使出的一張白臉而已。政治本是妥協的藝術，更何況作為雙少數的賴總統呢？再這樣任性到底，除了總預算，後面的案子還很多，包括大法官、NCC和考試院的人事案，真能「我自一口真氣足」嗎？再這麼「與人鬥其樂無窮」，鬥對岸、鬥在野、罵部屬，台灣還能不讓你鬥得烏煙瘴氣嗎？

（作者為世新大學傳播博士學程專任教授）