保留陳奇祿故居 傳承美的記憶

颱風山陀兒襲台，我利用風雨前的寧靜走訪台中國立台灣美術館「中華民國第二十一屆國際版畫雙年展」，以憑弔行政院文建會首任主委陳奇祿院士對台灣美術及版畫藝術的貢獻。近日聯合報報導，繼台灣史先驅曹永和故居被拆毀後，陳奇祿故居也可能被拆除，因為被台北市政府文化局認定無文資價值。家屬與藝文界雖發動搶救，是否成功尚難論，真心期待有兩全其美的結局。

一九八三年第一屆國際版畫雙年展有一一四一位畫家提出三○○二件作品、來自卅九個國家參展，最後五四三件展出。如今喜迎第廿一屆，盛況依然：八十二國、一三一位參賽者、一二一五件作品。國美館二樓展覽廳顯目的黃綠看板寫著「作為全球版畫藝術工作者交流與對話的平台」。這個國際藝術展也鼓舞了台灣版畫藝術家輩出以及推動台灣的版畫教育。

歷史悠久的中華民國國際版畫雙年展，就是陳奇祿的幕後傑作！搜尋「聯合知識庫」，陳主委一九八四年一月三日於聯合副刊發表「拓展審美的視野」一文，強調國際美展有助於提升國家形象與提高國人審美視野，具深遠意義，於是在台灣現代版畫「師傅」廖修平教授的協助下成功舉辦。試問：台灣有哪一種號稱國際的美術活動能吸引如此多的國家共襄盛舉？如今台灣現代版畫藝術在國際上有其地位，都要歸功於他的高瞻遠矚。

台大設有藝術史研究所，將台灣美術史列為七大領域之一，並強調運用校內資源跨域整合「進行藝術史學之新開展」。台大應該積極爭取保留陳奇祿所留下來的歷史空間，以彰顯過去台大真正參與台灣藝術政策發展並且有重大影響，更展現未來將扮演積極角色之決心。更何況，文化部甫公布重建台灣藝術史2.0政策，預算十四億，台大若能保留這項少見的藝術遺跡空間，應該更有理由爭取大筆經費挹注台大才是。

回頭說，曾經在台大貢獻心力的台大學者，學校本身都不珍愛其痕跡而棄之，如何說服遍布海內外校友及廣大的師生、家長，台大校訓中有「愛人」一詞？如果歷史、文化記憶是國家根本，如何「愛國」？

期待文資審查諸君在硬體認定或好不好看之外，也能重視無形場所精神對歷史記憶的作用。

那怕是空空如也的歷史空間，只要適度設計與詮釋，都可以為後代提供歷史連結與文化認同的平台。把它剷平了，我們的文化記憶就少一塊了，那是台灣世世代代永遠的損失。