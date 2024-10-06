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氣象署 應改變專業獨斷的心態

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

山陀兒颱風重創台灣，卻引發更多的討論，尤其高雄這次連放四天假，雖破了紀錄，但許多人心中卻一點也不舒服，因為前兩天颱風假是處於等待階段，後兩天卻是在驚恐與驚嚇中度過，這種心情的起伏只有當事人才能體會。相對的，北部的災情是在沒放颱風假的時候才出現，看在氣象署的眼中不知做何感想？

其實這種預報不準確的情況，個人在很多年前就提過，因為在多次的經驗中感覺到的問題，是不看氣象預報出門遊玩會不放心，但過度相信氣象預報又不安心，讓人不知如何是好。

氣象署所公布停班課標準，縣市首長也以此作為決策指標，但長期預測失準成常態，尤其這次的結果顯示氣象署完全不是山陀兒的對手，因此，有專家建議海上陸上警報定義應修正，太早動員或空等都不是辦法。

氣象署對此也做出說明，但是愈說明讓人愈迷惑，因為重點始終圍繞在山陀兒的詭譎預報的難度，這種說法明顯就是打臉自己，不就因為難預測才需要氣象署嗎？否則民眾自己觀天象就可以，為什麼還要花這麼多的經費建置相關的資源呢？

更重要的是一種專業獨斷的心態，或許當初是為了怕資訊混亂引發後遺症，但現在是否因為沒有競爭而墮落？政府不該在其中找到一個平衡點嗎？畢竟，這樣的情況若持續下去，對於氣象署的公信力恐怕也是弊大於利。

當氣象署的專業獲得信任，縣市長的放假與否就不會遭受無謂質疑，政治上的對立也會因此減少。希望山陀兒的經驗可以讓氣象署有更多的自我檢討，用具體的作為來建立真正的專業地位！

氣象署 颱風假

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