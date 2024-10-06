颱風預報輔以現地觀測

本次山陀兒颱風路徑與登陸時間預測失準，使得各縣市政府宣布放颱風假後，有的地方卻是風雨不大甚至是晴天，造成各界對地方政府放颱風假的批評，與對氣象署預報準確度的質疑。對此行政院長卓榮泰也表示，放颱風假是地方政府衡量各種狀況所做決定，但現在有更好的科技，希望氣象署再精進，讓各地政府能取得更新、正確的資訊，中央地方可合力檢討。

如氣象署所言，對颱風路徑與登陸時間的預測並不容易，因其中充滿許多不確定因素。但對一般人或地方首長來說，關心的是颱風帶來的風雨大小是否會影響日常作息，及影響多大的問題。

本次氣象署預測山陀兒颱風的路徑其實並未太失準，只是颱風移動速度慢，延遲登陸而已。雖然氣象署預測的颱風路徑沒有太失準，但山陀兒颱風移動速度緩慢，會遲滯登陸，並且其風雨影響的範圍與程度，在十月一日與接下來的十月二日，如能配合現地觀測與戶外溫溼度的體驗，應該還是可預估的。

從那幾天天氣圖來看，大陸高壓與太平洋高壓都壟罩在台灣的北邊，連最近台灣東部的低壓帶中心氣壓，也都高於山陀兒颱風的中心氣壓。並且北部那幾天的室外天氣明顯偏涼也不悶濕，顯示高氣壓冷氣團一直盤據在台灣中北部，因此可預估山陀兒颱風不易北轉，而會遲滯登陸或暴風圈風雨影響台灣中北部的時間。

現代人的生活倚靠電腦，例如行車慣用電子導航，氣象預報當然也要靠電腦。但除了看電腦的輸出之外，也要配合現場的臨場感覺與現地氣象觀測數據，才會有全局視野，來判斷或修正電腦颱風預報的結果，以免落得像有人因完全依賴電子導航，而不從車外環境判斷，結果車子走到田埂路，最後落入開進田中央進退兩難的尷尬處境。