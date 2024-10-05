防道路邊坡崩塌 地質調查才能治本

由於山陀兒颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆地區前天累積雨量達四○八毫米，已經超過大豪雨的標準，也因此造成多處道路邊坡崩塌事件。包括新豐街社區路邊、崇右影藝科大周邊的義七路和天外天焚化爐的培德路等區域。

查詢經濟部地質調查及礦業管理中心的山崩雲，可知崇右影藝科大周邊的義七路是屬於山崩與地滑地質敏感區中的順向坡目錄，新豐街社區路邊則屬於山崩與地滑地質敏感區中的歷史山崩目錄，天外天焚化爐的培德路不在山崩與地滑地質敏感區中，但疑似有田寮河向源侵蝕的可能性。所以，同樣都是邊坡崩塌事件，卻有著不同的地質因素在主控。

筆者呼籲基隆市政府，雖然受災區域都有民眾生活因此受到影響，主管機關在盡速恢復道路通行的同時，請務必重視下列兩點。

一、釐清崩塌原因。不同的崩塌原因須用不同的工程整治方式，若只一味想著用工程整治手段處理，只求速效而不追究崩塌原因，是治標不治本。

就新豐街社區路邊的崩塌事件來說，據山崩雲上的歷史山崩目錄顯示，該地區在二○○二年有崩塌紀錄，時隔廿二年再次發生，顯示當年邊坡整治之後，地層在受到長時間風化的影響下，再次弱化後因大豪雨而崩塌，這時就應該檢討當年的工程整治項目是否有針對地層地質特性選擇相對應的處理方式。該地區屬大寮層，大寮層由厚層砂岩、砂頁岩互層或偶夾凝灰岩等不同岩相所組成，不同的岩相組合面對風化作用，有不同的抵抗能力，須了解當地岩層狀況後，採取相對應的整治項目。

二、確認崩塌範圍是否會擴大。建議委任應用地質技師進行現場地質調查，搭配空拍影像判讀、地球物理調查或鑽探瞭解地層岩性和地下水狀況等作法，確認邊坡的地表裂隙發育狀況和崩塌面附近的岩層節理構造狀況，研判崩塌範圍是否會擴大，需一併列入整治範圍內。

歷年來台灣道路邊坡災害不斷，其致災原因固然大多與地質、地形條件不良有關，但如何落實掌握工程沿線的地質狀況進而選擇適當的保護整治工法或監測項目，實為相關主管機關需要好好審思的重大議題。