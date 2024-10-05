演練SOP 納火災+颱風

十月三日清晨東港安泰醫院發生火警、釀成九死，雖然實際失火原因有待火調後才能確定，但從已知的訊息來看，醫療機構在颱風來襲期間的火災應變能力有待檢視與強化，以下幾個問題急需重視：

首先，醫療機構的緊急應變手冊，應考慮「火災+颱風」的情境，並做實際演練。通常在室內火災時，應變對策是疏散內部人員到建築物一樓的戶外空曠處，但在颱風天室外風雨交加的情況下，醫護人員緊急將重症與行動不便的病患推到一樓時，卻只能安置在急診室門口的走廊上，不但要配合警消的火災救援，還得一邊繼續救治病患，一邊應對家屬詢問，也要應付強風驟雨對病患的影響。病患、家屬與醫護警消人員在狹小的空間中擠在一起，亂成一團。經此次教訓，所有醫療相關機構都應將「火災+颱風」的情境考慮入緊急應變ＳＯＰ，並定期演練。

其次是護病比問題。醫療機構內部除了醫護人員與員工外，大多是住院病患，而病患是屬於行動弱勢族群，甚至許多是臥病行動不便的長者。發生火災時，他們必須仰賴護理人員協助。但台灣的護病比長期偏高，平均每位護理人員照顧過多的病患，長期疲於奔命，遇此「火災+颱風」的緊急情況，更顯捉襟見肘。

法規規定護病比為：一、醫學中心：九人以下。二、區域醫院及精神科教學醫院：十二人以下。三、地區醫院及精神科醫院：十五人以下。但以美國加州與紐約州的標準，護病比約在六人以下，加護病房與急診重症病房的護病甚至為一比一，人命關天，護病比問題再不重視，民眾將臥病行動不便的長者送進醫院住院醫療，無異是讓親人在虎口拔牙。

第三，防煙區劃與消防排煙系統問題。安泰醫院火災發生時，短時間就造成醫療大樓二樓以上濃煙瀰漫，伸手不見五指，顯見建築物的防煙區劃與消防排煙系統失去功能。正常情況下，若是二樓機房起火產生濃煙，「垂直」防煙區劃應將濃煙局限在二樓，而「水平」防煙區劃應將濃煙侷限在機房，同時啟動消防排煙系統，將機房內部的濃煙排出室外，不致造成整棟大樓濃煙瀰漫，防煙區劃未施作或已施作後被破壞、消防排煙系統為何沒有發揮功能，應是調查重點。

第四，機電設備的檢查保養應落實。安泰醫院判斷火災原因是二樓空壓機起火，並懷疑是台電供電電壓不穩，自動切換系統不斷跳轉所導致。但即使是供電電壓不穩，醫院的空壓機等受電設備理應有自我保護功能，不至於因為外部供電電壓不穩而導致起火。所以空壓機的日常檢查與保養是否落實，才是為何起火的關鍵。醫療機構機電設備的保養是由工務部門負責，主要有醫療設備與公用設施兩大部分，由於醫療設備直接影響醫療治病，所以常優先重視，公用設施則被視為次要，此次安泰醫院的空壓機是否是這種狀況，也應進行探討。

總而言之，人命無價，醫療機構收治病患後，有責任提供一個安全無虞的環境，不論是各種突發緊急狀況，都必須有驚無險，萬萬不可讓悲劇重演。