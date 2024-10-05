自曝其短3目的 海軍司令說給誰聽

海軍司令唐華日前接受「經濟學人」訪問，直指解放軍已有能力在任何時候封鎖台灣。唐華此言等於承認一旦解放軍進行封鎖，國軍將無法獨力突圍。台灣高階將領寧長他人志氣，也要在外媒面前自曝其短，極為罕見，必有意在言外的目的。

首先，國軍可能正向美國爭取更多的海軍裝備，希望藉此消息增加提案的合理性與急迫性。舉例而言，美國這幾年正將「提康德羅加級」神盾巡洋艦陸續除役，若有部分額度能夠以熱艦移交的方式售與台灣，不僅能夠在短時間內大幅增加台灣的海軍實力，對台灣國防經費的負擔也將更為輕省。

其次，除了美軍會例行性通過台灣海峽，近年包括德國、日本、澳洲在內的其他國家，也都紛紛派遣軍艦航經台海。台灣自承獨木難支，不無有向相關國家喊話，盼望「再度光臨」的用意。

最後，包括國防預算在內的明年度中央政府總預算目前仍在立院僵持不下，賴政府選在此時派出上將受訪，多少也有一些「出口轉內銷」，護航總預算早日過關的期待。