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雷神軍售涉浮報 台應抓準時機

聯合報／ 陳國銘／出版業（基隆市）

報載美商雷神公司涉嫌高報軍售，並與美國司法部達成認罪協商，引起各界譁然。先前美國支援台灣軍備就有防彈衣發霉、過期彈藥，現在又有軍火商高報價格，不免讓外界懷疑，到底美國是要幫助台灣，還是趁人之危銷售軍火？

台灣在軍備依靠美國的狀況下，基本上是賣方市場也就是美國說了算，上述軍備援助與軍火高價案，其實都是美國內部監察單位舉發，媒體披露後才得知，台灣政府完全無法偵知，駐外單位也使不上力，政府高層事發後應公開讚揚這些監察單位幫台灣把關。

雖說弱國無外交，但台灣還是要對發霉防彈衣一事發表嚴正聲明，首先是暫緩這批物資的接收，其次是律定查核機制或是派員稽查。對於飛彈系統高價報售的事情，除對美表達不滿外，也必須要求過往自「三項軍購」以來愛國者飛彈交易的細項，畢竟這次高價報售案已經重創雷神公司形象，當然有必要清查過往該公司對台的交易紀錄。

雖然台灣對美商無法可罰，但還是要趁著美國大選前夕，以美國不重視印太戰略、損傷亞太國家利益為由發動文宣攻勢，具體的主軸為美國軍售創下歷史新高紀錄，但這項交易卻是奠基在浮報的金額上，美國須提出善意與誠意來解決，例如在與雷神公司的認罪協商內，壓迫雷神公司延長台灣愛國者飛彈系統的維修時間，或是技師來台維修費用免除等等。

兩國間的協商上也可以要求美國盡速交運積欠台灣的軍備，美國智庫卡托研究所統計，美國積欠台灣的軍備金額竟達到二○五億美元！美國這種作法這很難說是重視台灣，台灣當然要用這種外交抗議來加強國防實力，種種外交舉措與協商、溝通，外交部人才濟濟，不怕沒有方案。

愛國者飛彈 美國大選 雷神

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