賴總統 別再逞狠鬥勇了

台海真的戰雲密布了？海軍司令唐華接受「經濟學人」專訪時證實了此非空穴來風，指中共正設法採用「蟒蛇戰略」壓迫台灣犯錯，再藉口來發動封鎖。台灣確實要約束自己，不要挑釁或升高情勢，避免兩岸戰火一觸即發。

賴政府能在台海風雲中耍勇嗎？這是當前兩岸緊張情境中，全台民眾必須慎重思考的課題，因為，它關係到每一個人生命財產的安全，不能不慎。

戰爭可怕嗎？如果用曾在戰火中出生入死的經歷，又身居國家大位的標準，美國故總統艾森豪的感觸特別值得賴清德總統聆聽。他講了一句很撫慰小國人心的話：「兩隻狗打架，輸贏不一定看身子的大小，而是架勢的強弱。」賴總統好似深受鼓舞，他最近頻頻發出鬥勇的豪語，要台灣「靠實力達到和平」，絕不與中共簽署和平協議。

艾森豪的二戰英雄勛章是用萬骨枯打出的。他也說：「打中目標比爭論誰製造了武器和誰扣了扳機重要。而戰場上最糟糕的作戰是少尉領著一排兵。」國防部長顧立雄如果能心領神會，他應該學習羅斯福總統時的國務卿杜勒斯，呈報賴總統所謂「預防性戰爭」的藝術，就是把同盟國帶到戰爭的邊緣，卻又能夠自戰爭的險境撤退。

艾森豪除了善戰，政治才能更值得賴總統學習。他說：國家領導人的天職就是要激發全民最大的共識，把國家帶往發展的高地。全民共識，不是用對立、仇恨，而是用感性和理性一點一滴堆砌起來的。

值得全民警惕的是，匹夫之勇不是戰爭的勇，號稱全民防衛組織的黑熊學院也被民粹捧得好像天兵下凡。黑熊學院近年來很吃得開，創辦人還號稱國防和民防連結，可動員民兵四十萬人。問題是，他們真的能打仗嗎？比利時故國王博杜安一世說：「毀人的戰爭只需二十秒，樹人的和平卻要二十年。青年是戰爭的第一個犧牲品，也是和平的第一粒果實。」

神勇的勇符合戰爭的勇嗎？親綠媒體和政論名嘴群或許也可推薦，因為他們自詡是通天大道士，批人論事，敢吹未卜先知，滿是口水。紅衣主教黎賽琉說：「國家的最大的危險莫過於那些靠紙上談兵統治國家的人。」名嘴們多民代、書生和記者出身，很難構成可上戰場的部隊。

總結而言，面對戰爭，台灣第一勇的兩大條件應該是大智若愚和大勇若怯。「君主必須熟知怎樣野獸般地行動。他必須效法獅子和狐狸。」馬基維里在「君王論」上說：「獅子不能防止自己掉入陷阱，狐狸不能自己防禦狼群；因此，他必須成為狐狸，以識別陷阱，變成獅子，以嚇走狼群。」賴總統是獅子和狐狸嗎？不敢評論，但舉國上下應該期待他是。

戰爭與和平從古至今都是大命題。全民共識則是其中勝敗的關鍵，正如希臘劇作家荷馬在「伊里亞德」中所說：你不可能超越自己的力量而戰鬥，縱使你竭盡全力。以此觀之，為政以德，譬如北辰，居其所而眾星拱之，孔子在「論語」為政篇講的話，看來是賴總統治國的第一必修課了。