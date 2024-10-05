避衝突 台應以孫子兵法自保

就在哈瑪斯突擊以色列恐攻事件將滿周年之際，我海軍司令唐華接受「經濟學人」訪問時說，解放軍已準備好，只要願意隨時可以封鎖台灣，一時之間又讓台海軍事成為焦點。筆者認為，相關行動結合了「孫子兵法」的智慧，給民進黨政府提供了多方面的省思，特別是在國防策略、國際政治布局以及應對突發危機方面。

「知彼知己，百戰不殆」：對敵情和自身能力的全面掌握。哈瑪斯對以色列的行動，顯示其對敵人防禦薄弱點的了解，成功利用情報漏洞實現突擊效果。台灣應加強對潛在敵人的情蒐，並做好防範不對稱戰爭中的各種可能性。同時，也需持續檢討防禦體系，確保在面對突然的軍事行動時能快速應對；應強化靈活性和應變能力，避免在突發危機時處於被動。

「攻其無備，出其不意」：防範對方的突擊與挑釁。哈瑪斯選擇以色列防守薄弱的時機發動攻擊，符合孫子兵法中「出其不意」戰略。台灣國防體系應確保無論在任何時間、地點、環境下都保持高度警惕。特別是針對邊境、離島或經濟及能源命脈等戰略要地，應強化持續性的偵察與防禦。執政當局還應注意對外部威脅的即時反應能力，確保能迅速調動資源應對突發事件。

「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵」：謀略優先於軍事對抗。孫子強調「上兵伐謀」，即優先使用謀略來避免正面衝突。哈瑪斯的行動是直接的軍事挑釁，台灣從中可學到的是如何避免直接的軍事衝突，並優先使用政治和外交手段來化解威脅。同時應繼續通過多邊外交、經濟聯繫和軟實力，鞏固國際支持，減少潛在敵人的侵略動機。與主要盟友協同合作，以及在國際舞台上靈活運用「伐交」策略，將是避免直接對抗的關鍵。

「不戰而屈人之兵」：以非軍事手段化解威脅。哈瑪斯的行動更多依賴軍事手段，而孫子兵法提倡不戰而屈人之兵。對台灣而言，軍事手段不應是解決衝突的唯一方式。台灣應發展更強大的經濟與科技實力，同時持續強化國際貿易與外交關係，從而提升自身的戰略優勢。台灣才有可能在不動用武力的情況下維持對敵的威懾力，並削弱對方的軍事意圖。

「兵貴速，不貴久」：危機應對中的速度與決斷。哈瑪斯的行動顯示出迅速占領戰略優勢地點的能力，但未能在短期內擴大戰果。在面臨軍事或其他突發危機時，台灣需建立快速決策和應對機制，從而能在最短時間做出有效行動。台灣應加強危機管理和應變演練，以確保能在危急時刻快速反應並避免被動。

「避實擊虛」：集中防禦弱點與強化韌性。哈瑪斯選擇攻擊以色列邊境防禦較薄弱的地區，對台灣來說，這提醒了防禦體系中任何薄弱環節都可能成為對方的攻擊目標，特別是在地理、資源或社會層面的脆弱性。

總體來說，哈瑪斯突擊以色列雖在戰術上有其成功之處，但也暴露了長期戰略規畫的不足。對台灣而言，這是一個警示，顯示出突發事件中的防禦、應對能力至關重要。執政當局應根據孫子兵法所傳達的智慧，強化整體防禦體系。在兩岸關係中，台灣可運用孫子兵法中的策略來保護自己，避免直接衝突，並通過外交和國際合作來維持穩定與安全。