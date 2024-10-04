安泰悲劇 敲極端氣候公安警鐘

在山陀兒颱風登陸並肆虐南台灣、全台無比關注颱風動向及災情當下，受風災摧殘的屏東東港安泰醫院卻遭受難以抹滅的火災衝擊，共造成九人死亡。悲劇猶如一記重槌，砸在台灣醫療照護多年公共安全改善的努力上。

上一次傷亡慘重的醫療院所火災，是二○一八年造成十五死卅七人傷的衛福部台北醫院火災，原以為醫療院所在經歷多年公共安全不懈的努力下已可有效防範，但仍應證了「有人的地方就有火災，有火災的地方就有損失，風險無處不在」，不利情境的火災風險，即使一切依法合格，仍可能因一次意外、疏漏、非常規的操作及情境，而來不及限縮波及範圍而衍生重大損失。

東港安泰醫院疑似於二樓的空壓機起火燃燒，起火地點為動力大樓，一樓為配電室，二樓為動力中心，三樓及四樓為存放大量醫療器材的庫房及藥材室，火勢延燒至存放大量可燃物及易燃物質的三樓及四樓，火載量大造成上方樓層空間大量濃煙瀰漫，逃生避難不及且消防搶救不易，形成樓下突然火災、樓上迅速受災之慘況。

火災死者位於更高的五樓、十樓及十一樓，乃因火災發生存在低層空間向上波及、濃煙快速往上竄，並涉及管道間防火防煙區劃、平時防火管理、安檢落實、不利情境緊急應變／輔助避難減災邏輯思維是否安全可行等多面向問題。下方空間之火災風險不僅是下方空間的責任與義務，而是關乎整棟大樓生命財產安全，唇亡齒寒在垂直多層空間中尤為貼切。低層部向上波及的情境更能套用於多起嚴重火災事件中。

火災風險無處不在，應居安思危，從日常做起風險辨識與溝通能力的學習、整體空間安全性力所能及的改善、自助及互助能力的提升。雖近年來醫療院所常規的疏散避難操作為就地、水平避難，但空間安全性不足或遭破壞，防火防煙區劃一經失效且濃煙威脅病房住民時，仍需進行輔助避難作業，屆時醫療院所自力避難更需盱衡環境時空，分階段進行輔助避難作業。水平避難至可暫時等待救援之區劃空間，因此更需避免不必要的人力浪費與過於繁瑣的任務分工，以達最小的損失與傷亡目標。

多數醫療機構為確保颱風期間可能發生之停電或孤島效應發生，多會事先為發電機補充充足燃料，此舉使風水災期間發生之火災境況更為嚴峻，並且在多方地區淹水、颱風災情頻傳致使消防隊疲於出勤情況下，更可能使不利火災事件難以得到立即性的公助救援。天然災害與人為災害間的牽制與影響，或許才是極端氣候下，位處高災害風險地區的台灣人應進一步思索及模擬的課題。