颱風醫院失火 消防解方

東港安泰醫院火災造成嚴重傷亡，調查初步疑似二樓動力中心之空壓機起火後，觸及鄰近第一可燃物，成長中火勢加上外部效應，颱風帶來建築物內外的強大壓力差，使火煙流更加不可控，加速對高樓層人命安全構成威脅。此次火災發生於颱風強風條件下，嚴重限制救援能力，也帶來獨特的安全挑戰。

根據研究，在強風環境下，火災常伴隨極端火災行為，包括閃燃、爆燃、煙爆等現象。特別是在醫院小區間病房環境中，強風促進了室內外空氣的劇烈交換，導致冷空氣進入病房迅速取代熱氣體，從而加劇火勢變化，增加火焰強度與擴散速度，讓火災更快威脅到火災層以上人命安全。

從火災動力學上，強風助長區劃空間火災時，空氣由於是「被迫」進入而不是「吸入」，導致熱裂解氣體和火焰從火源處快速水平能量傳遞。最顯著的現象包括閃燃、爆燃、煙爆，以及火焰流偏轉等極端火災行為。此外，強風會改變火煙流的路徑和強度，加劇火災場景中的高溫與濃煙變化。

一些研究顯示，當強風吹入室內區劃空間時，這類風壓會促使火災更快地達到致命的閃燃現象。這可能表示空氣的比重或重量，以某種方式影響了這些閃燃的動量或慣性力。由於在區劃空間火災中發生空氣交換，熱氣體離開並被冷空氣取代，外部空氣的密度可能對火災現象的嚴重程度產生相當影響。隨著較冷的空氣流變得更加稠密，室內與加熱氣體的空氣交換可能會更加劇烈。且強大風壓對火災狀況的影響，使入室搶救消防行動更加複雜。

醫院火災疏散避難原則RACE，意即保障病患、家屬及院所內人員的生命安全。「R」代表rescue（救助移動）、「A」代表alarm（通報示警）、「C」代表confine（局限火煙）及「E」代表extinguish（撲滅火勢）。RACE意即「快速」，指醫院火災時要爭取黃金應變時間，將人命損失降至最小化。

醫院為消防法規重要的甲類場所，大量避難弱者收容，這意味著應制定相應大規模疏散活動，提供有效緊急應變自主能力。

因此，在應對這類極端天氣條件下的火災時，醫院及消防部門應特別關注強風對火災行為的影響，在自衛消防編組及消防救援採取更加靈活且韌性強的安全策略。這包括更完善的防火風險評估、適應風壓的救助及滅火技術。此外，應強化消防人員的救援裝備，特別是在強風壓力差變化的條件下，以確保能在高風險環境中進行安全高效的救助行動。

本次火災帶來慘痛教訓，但也提供寶貴的經驗，並揭示颱風條件下的火災救援挑戰。從建築防火設計角度來看，應著重提升防火安全的全面性，特別針對強風條件下的火災行為進行深入考量。建築物內部的防火區劃應更加嚴密，並強化空調與排煙系統的設計，以適應因風壓變化導致的火焰與煙霧流動。這些措施有助於降低風壓對火災蔓延速度和影響，從而提升建築物在極端天氣條件下的防火性能與抗災能力。