三兆總預算 卻窮孩子、吝修校舍

九二一地震廿五周年當天，賴清德總統特別造訪「九二一地震教育園區」，在傾倒的霧峰光復國中校舍前，強調防範地震災害的重要，呼籲要謙卑面對大自然，從不足中學習改進。

○四○三花蓮地震造成六六一所學校校舍受損，再次震出老舊校舍抗震力不足的危機。但面對地震頻繁的威脅，賴清德真的有心從不足中改進嗎？恐怕不然。

全國超過五十年屋齡的國中小學校舍約二二○○棟，超過卅年屋齡約八三○○棟，兩者合計高達萬棟；全國高中校舍平均屋齡也超過卅二年。二○一九年，監察院曾公布調查報告指出，全國有十四萬學童在安全堪慮校舍中上課；二○二一年，國教署所提分析報告也顯示，全國高中以下校舍有一點二萬棟耐震力不足。

馬政府及蔡政府時期，各曾投入五百多億元用於改善老舊校舍。但賴清德上任後，教育部未再提出相關專案計畫，僅以一般性補助款補助各縣市辦理校舍補強改善。

賴清德總統，可否學學前兩位總統對學子的關心和柔軟？

一一四年度中央政府總預算破天荒高達三點一二兆元，其中光是花在大內宣的媒體宣傳費就高達十五億元，還要撥補台電兩千億元為錯誤的能源政策善後，卻僅編列卅七點五億元補助地方政府整建校舍。

近年建築原料成本上漲，一棟新校舍至少要花一至二億元，卅七點五億元分配到各縣市，根本杯水車薪。以台北市為例，四十年以上的校舍超過九百棟，在地方政府經費有限，中央補助不足下，完成改建遙遙無期。

台灣位處地震帶，每年發生兩萬至四萬次地震，規模六點○以上的地震每年平均三次。九二一地震時，倒塌最多的建築物就是校舍，毀損高達一五四六棟，二九三棟需要拆除重建，若地震發生在白天上課時間，後果不堪設想。

改建老舊校舍刻不容緩，賴政府投入的經費卻少得可憐。更離譜的是，面對外界質疑，行政院竟拿整修校園廁所，推行班班有冷氣、生生有平板的經費來湊數，辯稱改善校園環境的錢沒少花。

九二一地震後，慈濟發起「希望工程」，支援校園重建。行政院長卓榮泰的一一四年度施政計畫，聲稱要落實賴清德的「國家希望工程」，但隨計畫提的總預算創歷史新高，卻要窮孩子，吝於修校舍。