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碳費給優惠 殃民弱台恐賤賣未來

聯合報／ 鄭泰鈞／地球公民基金會議題部專員（台北市）

九月九日環境部召開第五次碳費費率審議，經濟部產業發展署竟於會中提案「優惠費率A、B」方案，最低可分別設定為零元、五十元，形同大放送給予財團企業「免費碳費」，令人難以想像將於十月七日召開的第六次碳費審議委員會，將如何踐踏台灣經濟和青年世代的未來！

二○五○淨零碳排早已成為全球趨勢。碳費的基本精神「汙染者付費」，目的便在於將企業生產的碳排放，透過收費、課稅等經濟手段，由經營者自行吸收，而不是持續讓全民埋單，用納稅人的錢補貼汙染者，並讓人民與未來世代承擔極端高溫的氣候變遷威脅。

然而，部分大財團仍然停留在廿世紀落伍發展的思維，屢屢遊說政府乞索碳費優惠，甚至放話「綠色通膨」恐嚇民眾；經濟部理應是讓台灣產業轉型升級、攜手企業阻止氣候危機，竟與汙染者裡應外合，提出「零元碳費」，淪為替財團營利的工具。

依環境部現行規定，高碳洩漏風險產業，如台塑、中鋼、台泥等提出寬鬆的自主減量計畫，便能同時享有碳費優惠費率和「二折」的甜甜價，導致「汙染者付費」成為「汙染者優惠」的怪現象，企業壓力根本不如其宣稱的巨大，也無以促使產業轉型升級，善盡企業ESG責任。

另一方面，全球最大的工商組織，國際商會（ICC）的研究更已指出，碳定價的實施並不會導致通膨危機，試問經濟部，通膨的科學數據在哪裡？

因此，產業叫苦連天，遊說政府、製造通膨輿論、和經濟部攜手演出話劇，目的只有一個－將碳費轉嫁給民眾，要全國人民幫財團繳碳費。

尤其近幾年台灣本土財團持續擴張，受僱人員報酬占GDP比重，從二○一二年的四十五點七七％，降至二○二二年的四十三點八七％；營業盈餘占GDP比重則由卅一點八二％成長到卅四點三七％，吸吮勞工、自然環境的巨型產業，竟然做不到「自己的汙染自己擔」，卻如巨嬰般哭哭啼啼，不免讓人笑掉大牙。

根據美國環保署研究資料顯示，每噸碳排放造成環境社會的損害，將近五七○元，相對於台灣目前規畫的一般費率三至五百元，至二○三○年逐步調升至一二○至一八○元的區間，不過是亡羊補牢，若以此聲稱碳費扼殺經濟成長、壓得企業喘不過氣，恐只是嚴重缺乏國際觀的最佳證明。

合理徵收碳費、取消不合理的優惠，不僅只是台灣躋身已開發國家、緩解氣候危機的義務，也是為了銜接歐盟碳邊境調整機制（CBAM），避免被收取更高的碳排規費，更是讓台灣轉型為綠色經濟，走入國際培養台灣綠色競爭力的契機。經濟部和財團的短視近利，恐成為「弱國」之舉。

碳費制度之目的，不僅僅是為了保護大自然，也是為了降低產業碳排放，讓未來免於氣候變遷的威脅，能夠永續發展。如今，賤踏出賣「未來」的，正是「當下」目空一切、遙控政治、攫取環境社會能量，從中變現套利的吃人財團。

碳費 通膨

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